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Придыбайло на белорусско-польской границе: «Если мы спасли вместе все 2000 человек, то, я думаю, 1000 на Караеве»

27 ноября 2021 18:21
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Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.  

Придыбайло на белорусско-польской границе: «Если мы спасли вместе все 2000 человек, то, я думаю, 1000 на Караеве»-1

Константин Придыбайло, журналист RT:  
Есть дорога, это бутылочное горлышко. А есть вся граница. Если бы все беженцы встали вдоль границы, все 2 000, и просто так пнули ногой этот забор, он бы упал. Но их призвали в бутылочное горлышко. Понятное дело, что это провокация и для меня до сих пор шоком остается то, что применяли водометы. Здесь +3 градуса, водометы…  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Водометы с отравляющими веществами.  

Константин Придыбайло:  
Водометы с ядом этим. Я на себе прочувствовал этот яд, до сих пор кашляю периодически.  

Придыбайло на белорусско-польской границе: «Если мы спасли вместе все 2000 человек, то, я думаю, 1000 на Караеве»-4

Григорий Азаренок:  
Костя, вот твое впечатление. Батька как чувствовал, когда назначал на гродненский регион помощником Юрия Хаджимуратовича Караева, он здесь как отец для этих мигрантов уже, наверное, стал.  

Константин Придыбайло:  
Юрий Хаджимуратович здесь не то, что отец, он генерал. Он не гнушается работать руками, раздавать помощь, двигать какие-то там ограждения. Это человек, который здесь на самом деле, на мой взгляд, решает все и он… Если мы спасли вместе все 2 000 человек, то, я думаю, 1 000 на Караеве.  

Милонов: «Видно, что уровень вооруженности самих белорусских военных минимален, они даже без оружия следят за мигрантами». Читайте здесь.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Константин Придыбайло # Григорий Азарёнок # Юрий Караев # Фотофакт

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