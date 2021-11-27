Придыбайло на белорусско-польской границе: «Если мы спасли вместе все 2000 человек, то, я думаю, 1000 на Караеве»
Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.
Константин Придыбайло, журналист RT:
Есть дорога, это бутылочное горлышко. А есть вся граница. Если бы все беженцы встали вдоль границы, все 2 000, и просто так пнули ногой этот забор, он бы упал. Но их призвали в бутылочное горлышко. Понятное дело, что это провокация и для меня до сих пор шоком остается то, что применяли водометы. Здесь +3 градуса, водометы…
Григорий Азаренок, СТВ:
Водометы с отравляющими веществами.
Константин Придыбайло:
Водометы с ядом этим. Я на себе прочувствовал этот яд, до сих пор кашляю периодически.
Григорий Азаренок:
Костя, вот твое впечатление. Батька как чувствовал, когда назначал на гродненский регион помощником Юрия Хаджимуратовича Караева, он здесь как отец для этих мигрантов уже, наверное, стал.
Константин Придыбайло:
Юрий Хаджимуратович здесь не то, что отец, он генерал. Он не гнушается работать руками, раздавать помощь, двигать какие-то там ограждения. Это человек, который здесь на самом деле, на мой взгляд, решает все и он… Если мы спасли вместе все 2 000 человек, то, я думаю, 1 000 на Караеве.
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