Игорь Карпенко: «Инициативы, которые сегодня предлагают внутренние войска, заслуживают серьёзного внимания»

Новости Беларуси. Новый военно-патриотический клуб торжественно открылся 27 ноября в Минске. Он будет функционировать на базе войсковой части 5448 в Ленинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первое занятие пришли более 70 детей, и каждый день количество желающих только растет. В клубе они освоят воинскую науку, узнают больше о нашем государстве, научатся метко стрелять. Занятия по физической подготовке будут проводить именитые спортсмены – чемпионы мира и Европы.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы поддерживаем инициативу внутренних войск МВД. Фактически это уже второй такой клуб открывается. Первый – «Рысь», мы уже знакомились с его работой. Это второй клуб открывается, где подростки смогут в выходные дни приобрести навыки различные – стрельбы в тире, по рукопашному бою, обращению с оружием. Выправка, дисциплина, организованность – это важные качества, которые нужны любому мужчине в первую очередь. Здесь, правда, будут и девочки заниматься. В принципе, мы здесь не делаем каких-то разграничений.

Мне кажется, те инициативы, которые сегодня предлагают внутренние войска, заслуживают серьезного внимания. Скорее всего, что мы выйдем на определенный нормативно-правовой акт, который должен в целом урегулировать в стране возможность создания таких клубов на базе воинских частей с соответствующей инфраструктурой и соответствующим финансированием.