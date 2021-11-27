Милонов: «Видно, что уровень вооружённости самих белорусских военных минимален, они даже без оружия следят за мигрантами»

Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.

Григорий Азаренок, СТВ:

Интересное очень место встречи – самая граница с Евросоюзом, с евросодомом, как мы это называем. Тем не менее. Они много говорили о толерастии, о том, что они будут всех принимать. А что мы видим? ​Нищих и униженных курдов они не готовы принять

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России:

Я вам могу сказать. Если бы здесь, на этой границе была бы жалкая такая кучка геев, которые кричали, что ущемляют наши права, вот эти мудрые и брутальные поляки вынуждены были бы пропустить их. Сказать: пожалуйста, добро пожаловать, [...] мы рады, [...] мы пускаем. А нищих и униженных курдов, которые, кстати, пострадали в результате их собственных политических авантюр, они не готовы принять. Когда из Беларуси бежали всякие ваши мерзкие национал-предатели, этих национал-предателей они встречали с распростертыми объятиями. Потому что подонки и иуды – это лучшие гости для Европы. А нормальные, хоть и голодные люди, к сожалению, не вписываются в польское сознание европейца. ​«Где же ваша любовь к ближнему, католики? Какие вы католики?»

Виталий Милонов:

Вы не христианин. Вас не допустят до причастия за все, что вы делаете. Вас ксендз не пустит в церковь на порог. Потому что вы не милосердны. Главный принцип верующего человека – это милосердие, это любовь к ближнему. Где же ваша любовь к ближнему, католики? Какие вы католики? Какие вы христиане? Вы скоро станете хуже самых последних сектантов, потому что для вас вера во Христа стала менее важна, чем зарплата и обязанность выполнять инструкции нехристей и содомитов из Брюсселя.