Милонов: «Видно, что уровень вооружённости самих белорусских военных минимален, они даже без оружия следят за мигрантами»
Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.
Григорий Азаренок, СТВ:
Интересное очень место встречи – самая граница с Евросоюзом, с евросодомом, как мы это называем. Тем не менее. Они много говорили о толерастии, о том, что они будут всех принимать. А что мы видим?
Нищих и униженных курдов они не готовы принять
Виталий Милонов, депутат Государственной думы России:
Я вам могу сказать. Если бы здесь, на этой границе была бы жалкая такая кучка геев, которые кричали, что ущемляют наши права, вот эти мудрые и брутальные поляки вынуждены были бы пропустить их. Сказать: пожалуйста, добро пожаловать, [...] мы рады, [...] мы пускаем. А нищих и униженных курдов, которые, кстати, пострадали в результате их собственных политических авантюр, они не готовы принять.
Когда из Беларуси бежали всякие ваши мерзкие национал-предатели, этих национал-предателей они встречали с распростертыми объятиями. Потому что подонки и иуды – это лучшие гости для Европы. А нормальные, хоть и голодные люди, к сожалению, не вписываются в польское сознание европейца.
«Где же ваша любовь к ближнему, католики? Какие вы католики?»
Виталий Милонов:
Вы не христианин. Вас не допустят до причастия за все, что вы делаете. Вас ксендз не пустит в церковь на порог. Потому что вы не милосердны. Главный принцип верующего человека – это милосердие, это любовь к ближнему. Где же ваша любовь к ближнему, католики? Какие вы католики? Какие вы христиане? Вы скоро станете хуже самых последних сектантов, потому что для вас вера во Христа стала менее важна, чем зарплата и обязанность выполнять инструкции нехристей и содомитов из Брюсселя.
«Для них есть люди двух сортов: их люди и нелюди»
Виталий Милонов:
Мы знаем, что белорусы – люди очень добрые, очень сердечные. И это было видно, что даже военные, белорусские военные – как они помогают, как они дают еду, воду кипятят для этих мигрантов. Видно, что уровень вооруженности самих белорусских военных минимален, они даже без оружия следят за мигрантами. Мы поняли, что мы ответственны за человеческие жизни. А у них ни одна морщинка, ни один глаз не дернулся, видя, как умирают дети. Все нормально, пусть умирают, поскольку у них нет европейских паспортов. Были бы европейские паспорта – тогда нет, тогда мы будем не то что их защищать, а будем грозить санкциями, запрещать, угрожать, делать все что угодно. Поскольку для них есть люди двух сортов: их люди и нелюди. Которых можно убивать. И младенцев, и стариков.
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