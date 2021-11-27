Дмитрий Шевцов о беженцах: «Даже в таких условиях у ребёнка должно быть право на детство»

Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы начали работу задолго до этой ситуации, когда вы еще слышали о небольших группах мигрантов, которые оказывались на непонятной стороне. Они переходили границу, их выбрасывали обратно. Возвращались, скапливались. Мы начали активно работать, когда была группа 32 мигранта, которым мы тоже помогали и продуктами, и теплыми вещами. Потом переключились уже на эту группу, которая стала многочисленной. За несколько дней она выросла до больших размеров. Как только 8 числа эта группа образовалась в большом объеме, мы вечером уже были здесь, а с 9 всем офисом начали работать.

Каждое утро мы не только раздаем сладости детям, мы раздаем им игрушки, разукраски, фломастеры, карандаши, чтобы все могли заниматься. Даже в таких условиях у ребенка должно быть право на детство.

Очень приятно, когда ты видишь, как улыбаются дети. Потому что то, что видел в лесу, тяжело. Ты себя держишь, чтобы только слеза не пошла, когда подходит ребенок рыдающий. Ты понимаешь, что он хочет есть. Ты на изнанку вывернешься, это нормально. Часть семьи оказалась здесь после событий на границе, когда они были политы слезоточивым газом и водой, а часть осталась в лесу. Они не знают, где кто. Когда мы стояли на дороге, выдавали людям одеяла, которые шли в логистический центр, ты видишь, что бегут женщины навстречу. Думаешь, что за одеялом, а она говорит, что нет, там моя семья. И вот они встречаются. Это дорогого стоит, ты понимаешь, ради чего здесь находишься.