Игуменья Гавриила о встрече с беженцами: «Я готова была всё отдать»

Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского женского монастыря:

Это не поддается никакому объяснению: поливать детей. Я далеко стояла, мне два дня жгло лицо, горели глаза. Так это пыль долетела, а там же детки были, в 10-20 метрах. Журналисты попали, испытали на себе эту «радость» польских водометов.

Я, как правило, часто хожу со своим крестом постригальным. Этот крест еще в 1988 году на мой монашеский постриг, когда меня постригал митрополит Филарет в Москве, дал архимандрит Кирилл Павлов, защитник Сталинграда. Он меня очень много в жизни спасал и спасает. И когда в прошлом году были все эти наши противостояния, выходила с крестом, объезжали вокруг города, когда в Минске бывала. Я верю в силу этого креста. Крест – частичка древа животворящего креста Господнего, гроба Господнего, Николая Чудотворца, Марии Магдалины и Космы и Дамиана. Частички в этом кресте. Куда бы я ни ехала, везде беру его с собой. Я взяла крест, не зная, что там будет происходить. Когда мы были на КПП, я взяла крест, чтобы покрестить границу нашу. Чтобы Господь сохранил нашу Беларусь. У меня не было в голове: мусульмане, православные. У меня внутренняя установка много лет после пострига с этим крестом. И от аварий он меня спасает. На КПП – совпадение или не совпадение – минут через 30-40 я стояла, со мной был еще один батюшка, крестили на все четыре стороны, на вертолет, на эти водометы, людей. Читали Псалом 90, всем рекомендую. Я крестила, крестила, крестила. Водомет прекратил свою страшную деятельность. Искренне говорю.