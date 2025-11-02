Ситуацию на границе обсуждали на Минской конференции по безопасности, которая прошла в белорусской столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эксперты из 40 стран приехали в Беларусь, но не без сложностей. Из соседней Польши в Минск пришлось добираться больше суток – абсурд! Похоже, мир сошел с ума (в основном западная его часть, конечно), и пора бы с этим разобраться. Но не браться за оружие, какое бы оно ни было, а сесть и поговорить. К этому всегда призывал и призывает официальный Минск и лично наш Президент. Александр Лукашенко в этот раз предложил конкретный план по разрядке. Беларусь выступает с Евразийской хартией многополярности и многообразия в XXI веке. Это наше видение нового миропорядка, в котором нет доминирующего центра, но есть справедливость и стабильность. Цель глобальная и выполнимая, если, как любят говорить на Западе, двигаться к ней «степ бай степ». И вот те самые шаги, которые предлагает Беларусь: свободный экспорт медикаментов и продовольствия, защита критической инфраструктуры, преодоление миграционного кризиса и пояс цифрового добрососедства. Крепкая основа, чтобы вновь почувствовать себя в нашем общем европейском доме, где действительно безопасно и спокойно.

Правда, смелая позиция и здравые инициативы. Поиском евразийской безопасности занялись в Минске.

Елена Пономарева, доктор политических наук:

Мы должны работать на этот справедливый мир, который приближаем. Если даже сейчас что-то сделаем маленькое, но правильное, это уже будет кирпичик в создание того мироустройства.

Джордж Гэллоуэй, глава Рабочей партии Британии:

Мы живем в эпоху, когда НАТО грозит третьей мировой войной. Крайне опасное время. Как выйти из этой ситуации? Здесь собрались ведущие мировые эксперты по вопросам безопасности. Но чтобы понять, к чему все идет, не нужно гадать на хрустальном шаре.

Санджай Дешпанде, директор центра исследований Центральной Евразии университета Мумбаи:

Существует ряд глобальных проблем: операция в Украине, конфликт на Ближнем Востоке. Необходимо искать единое решение. Эта конференция должна помочь выработать конкретные предложения по этим вопросам. Сейчас человечество находится над пропастью во лжи. Европейскую демократию на днях увидели участники конференции. Дорога к здравому смыслу перекрыта литовскими политиками. Это безумная афера! Лукашенко о закрытии Литвой границы с Беларусью.

Томаш Грыгуч, публицист, политолог (Польша):

Мы ехали до вас весь день, потому что в Литве закрыли границу. Мы ехали 24 часа из Варшавы, понимаете? Мы приехали в 6 утра, но нужно было приехать к соседям, к белорусскому брату. Мы хотели быть здесь, на этой очень важной конференции.

На днях все точки над i расставлены. Контрабандный канал вильнюсские власти политизировали. Цель – напакостить, в том числе проведению конференции, и, наверное, сорвать переговоры между Минском и Вашингтоном. Похоже, Европа сама уже не способна решать свою судьбу.

Лукашенко: вот он, XXI век – закрытое небо, колючая проволока и полное неприятие инакомыслия. Подробности. Наводить мосты сотрудничества – историческая миссия Беларуси. Но, похоже, дипломатическое па не работает. Достаточно вспомнить ПАСЕ, ОБСЕ, встречи с Помпео, поиск мира в Европе во время минских переговоров. Приезжали, улыбались, хлопали, а потом попытались сбить Беларусь с выбранного пути. Такой он, европейский истеблишмент. Понимает только Знамя Победы над поверженными центрами их надменной политики. Мы предлагаем диалог.

Елена Пономарева:

Евразия – это уникальное сосредоточение. И исторического опыта, культурного, религиозного, экономического. Это инфраструктурно сложнейший проект, сложнейшие технологические моменты здесь находились. Это огромная концентрация людей разных культур, религий и так далее. И это богатейшая ресурсная кладовая. Конечно, за все это нужно биться. Для одних, чтобы защитить это, а для других, чтобы отнять.

Минская конференция – диалоговая площадка между Востоком и Западом. Политики, эксперты, лидеры мнений, 800 участников из полсотни стран мира. Александр Лукашенко – один из тех, кто задает в мире мирный вайб. Лукашенко: если американцы не хотят, чтобы мы использовали их доллар, то надо создавать альтернативную валюту. Подробности. Действительно, это испытание политической позиции. Об этом с трибуны сказал министр иностранных дел Венгрии. Известный политик является представителем альтернативных сил Европы. Для Сийярто Минская конференция – это попытка вернуться к сильной Европе. Сийярто: глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента окончания Второй мировой. Подробности.

Миграционные кризисы и навязывание половых девиаций ведут к противостоянию в европейском обществе и реакционной симпатии к правым движениям, хотя и без факельного шествия Европа милитаризирована. Коротченко: в Брюсселе действует «европейское гестапо» – любых несогласных зачищают. Подробности.

Все последствия миграционного кризиса ложатся на плечи белорусских пограничников и врачей. Причем всю свою несостоятельность политики ЕС перебрасывают на Минск, как искалеченных беженцев – польские пограничники на нашу территорию. А это международная конференция – площадка, на которой можно донести правду всему миру. Лукашенко ответил ЕС: мы не будем вас защищать с петлей на шее. Минский тон белорусских инициатив созвучен с инициативами ШОС и БРИКС. Теперь в пору говорить о мнении большинства, глобального большинства. Не это ли демократия, которую проповедуют политические жрецы коллективного Запада? Или для них желание всего мира о справедливом мироустройстве – просто восстание рабов? Коротченко: Лукашенко есть что предложить Европе и миру, чтобы избежать Третьей мировой войны. Подробности.

То есть борьба за многополярный, справедливый, равновесный мир – это еще и борьба за смыслы. Уже неоднократно надменная Европа занималась самоубийственной позицией. И каждый раз спасение приходило с Востока. Точка нового развития сейчас смещается на Восток. У Беларуси есть смелость, чтобы обнажать проблему. У Беларуси есть мудрость, чтобы предлагать самые прогрессивные инициативы. Александр Лукашенко со взглядом из центра традиционной Европы. Самая смелая и передовая идея – прощай, оружие.

Лукашенко назвал главную причину отсутствия прогресса в глобальной деэскалации. В этом причина размещения «Орешника» в Беларуси. Эскалация и милитаризация – это новый тренд европейской политессы. Мы ждем и надеемся на благоразумие, дипломатию и отрезвляющую миссию «Орешника». Мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было.