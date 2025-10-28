Сийярто: глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента окончания Второй мировой

Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб нынешнего форума переоценить сложно – он собрал «голоса» от Европы до Северной Америки в поддержку многополярного мироустройства и новой архитектуры безопасности, ключевые принципы которой – равноправие, неделимость и уважение. Сохранить мир в эпоху противостояний – общая задача. Чтобы оценить ее масштаб, достаточно посмотреть на карту современных горячих точек и очагов напряженности – продолжающийся конфликт на Украине, противостояние Израиля с ХАМАС в секторе Газа и сопутствующая этому конфронтация с Пакистаном, Ливаном, Ираном и Сирией. А еще кризисы в Судане, Йемене, Мьянме и Сомали, региональная напряженность на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море. И этот список можно продолжать, его география широка: от Ближнего Востока и Африки до Европы и Азии. Как отмечают эксперты, мир стоит на грани нового глобального раскола. И именно поэтому призывы Минска к мирному диалогу приобретают особую актуальность.

К сожалению, не все готовы отказаться от барьеров и воинственной риторики. В качестве примера – агрессивная политика Запада, где силовые методы и бесконечные ультиматумы уверенно вытесняют дипломатию. Чего стоит закрытие Литвой совместной границы с Беларусью в преддверии минского саммита. Видимо, не все его участники должны были добраться до нашей столицы. По словам Александра Лукашенко, именно такую цель преследовали оппоненты, провернув безумную аферу с блокадой рубежей. Но подобные шаги лишь показывают, насколько силен их страх перед консолидацией единомышленников. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола. Итак, укрепление региональной и глобальной безопасности – предложения Минска. Репортаж Евгения Пустового.

Дорогу к европейской безопасности и благополучию перекрывает брюссельское лобби. Теперь в буквальном смысле. На Минской конференции – представители полсотни стран мира. По дресс-коду участников можно изучать географию планеты. Но сложнее всего попасть из Литвы. Границу закрыли.

Томаш Грыгуч, публицист, политолог (Польша):

Мы ехали до вас весь день, потому что в Литве закрыли границу. Мы ехали 24 часа из Варшавы, понимаете? Мы приехали в 6 утра, но нужно было приехать к соседям, к белорусскому брату. Мы хотели быть здесь, на этой очень важной конференции.

Иррациональность теперь главный инструмент европейской политики. Разумные инициативы для континента звучат именно в Минске. В Минске экспертное сообщество, дипломаты, политики, которые хотят слышать правду. Для этого на конференцию пригласили Президента Беларуси. Саммит по безопасности – в центре континентального внимания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они боятся как огня того, что здесь прозвучит альтернативная точка зрения. Они боятся всех нас, вас, вашей аналитики, вашего знания ситуации и умения донести его до людей, вашего голоса. А вы, несмотря ни на что, я вам за это благодарен, приехали в Минск. В Минске мы всегда рады вас видеть. Это безумная афера! Лукашенко о закрытии Литвой границы с Беларусью. Подробнее. Действительно, это испытание политической позиции. Об этом с трибун сказал министр иностранных дел Венгрии. Известный политик является представителем альтернативных сил Европы. Для Сийярто Минская конференция – это попытка вернуться к сильной Европе.