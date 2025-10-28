Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола.

Деградацию Европы неоднократно предрекал наш Президент. И сразу же предлагал выход: «интеграцию интеграций» – от Лиссабона до Владивостока. Не услышали. Сейчас главная политическая мысль в среде европейского истеблишмента – война с Россией.

Игорь Коротченко директор Каспийского института стратегических исследований (Россия):

Стремление максимально использовать властные полномочия для масштабной коррупции, ну вспомним Урсулу фон дер Ляйен – клейма ставить негде. Абсолютно коррумпированный политик, тем не менее за счет своей оголтелости это дает ей шанс продолжить политическую карьеру и избежать худших для нее сценариев. Поэтому это комплекс причин.

С другой стороны, это утрата базовых европейских ценностей, включая и базовые ценности демократии, которым они все время нас учили, тыкали. А теперь получилось, что, знаете, такое «европейское гестапо» действует уже в Брюсселе с точки зрения того, что любых несогласных просто зачищают.

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