Лукашенко: вот он, XXI век – закрытое небо, колючая проволока и полное неприятие инакомыслия

Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широко представлено и экспертное сообщество – более 200 аналитиков, военных специалистов и исследователей из ведущих академических центров Беларуси, Австрии, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, России и других государств. Все они собрались для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество. То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату. Это точно. Действия не только наших соседей, но и в целом Европы и других сил, не надо обольщаться и по Соединенным Штатам Америки, такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавой. Ну к чему это привело? Вот этот XXI век – закрытое небо, колючая проволока, полное неприятие инакомыслия. И это только начало.

Они боятся как огня того, что здесь прозвучит альтернативная точка зрения. Они боятся всех нас. Последнее время нас и Россию упрекают, что вот завтра, завтра, завтра, ну если мы не оттяпаем Польшу, а может быть, Прибалтику, а может быть, все вместе, ну как минимум на Сувалкский коридор, как они часто говорят, не пробьем, я это слышу, сколько работаю Президентом, долго работаю, это все слышу. Чепуха полная. Нам бы разобраться с теми проблемами, если откровенно говорить, которые у нас есть. Никуда мы не нацелены. Никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны, даже Литва и Польша, даже Вильнюс и Варшава. Они нам не нужны. Нам не нужна эта эскалация. Тогда почему до 5 % ВВП тратят на оружие и даже Литва, мы же видим, какие процессы там внутренние происходят. Они увеличивают, и без того скудный бюджет отрывают на вооружение. Зачем?

К конструктивному диалогу официальный Минск призывает и призывал уже не один раз – с трибун самых разных международных площадок. Но, как говорится, воз и ныне там. У европейских политиков – своя правда, своя политика и своя риторика, в основе которой, похоже, лежит одно – стремление решать все через силу.