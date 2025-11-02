В Сочи может появиться белорусский медицинский центр

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Можно только порадоваться за туристическую отрасль. Гостиницы бы еще подправить, конечно. Кстати, мы свою инфраструктуру развиваем не только внутри, но и за пределами страны. В пятницу управделами рассказал о судьбе наших санаториев в Сочи. В планах даже строительство белорусского медцентра.

Белорусские санатории не справляются со спросом: на Новый год мест почти не осталось. Подробнее .

Большинство туристов в Беларусь приезжают из России. Едут в наши санатории, глэмпинги, на Новый год все занято, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Республики Беларусь:

Это будет отдельно стоящее здание. Выбираем место возле городской улицы. Сочи – полумиллионный город, а медицины практически нет. Видим, что это будет востребовано не только для отдыхающих, но и для всех остальных. И мы его быстро окупим. Поэтому здесь есть небольшая просьба. Проект я сделаю за свои деньги, но мне здесь надо софинансирование со стороны государства. Мы не можем взять в России кредит, это учреждение по законодательству не может кредитоваться. Поэтому нам помочь, и мы буквально в 2028 году…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это мы рассмотрим, но вы серьезно подумайте, что там построить. Или мы там больницу для Сочи построим, для сочинцев…

Юрий Назаров:

Нет, не больницу, это будет медицинский центр.

Александр Лукашенко:

Вы подумайте серьезно, чтобы можно было зарабатывать. Ну, люди пойдут, конечно.

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