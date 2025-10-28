Это безумная афера! Лукашенко о закрытии Литвой границы с Беларусью

Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе дискуссионной площадки принимают участие представители более чем 40 стран – от Европы до Азии, от Ближнего Востока до Северной Америки – и 7 международных организаций, среди которых ОДКБ, ШОС, Союзное государство, СНГ, Красный Крест. Широко представлено и экспертное сообщество – более 200 аналитиков, военных специалистов и исследователей из ведущих академических центров Беларуси, Австрии, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, России и других государств. Все они собрались для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество. То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами.

Неудивительно, что сегодняшний разговор на форуме Александр Лукашенко начал именно с темы ближайших соседей Беларуси и их политической риторики, которая, особенно в последнее время, не то что удивляет, а скорее вызывает недоумение.