Это безумная афера! Лукашенко о закрытии Литвой границы с Беларусью
Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В работе дискуссионной площадки принимают участие представители более чем 40 стран – от Европы до Азии, от Ближнего Востока до Северной Америки – и 7 международных организаций, среди которых ОДКБ, ШОС, Союзное государство, СНГ, Красный Крест.
Широко представлено и экспертное сообщество – более 200 аналитиков, военных специалистов и исследователей из ведущих академических центров Беларуси, Австрии, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, России и других государств. Все они собрались для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество. То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами.
Неудивительно, что сегодняшний разговор на форуме Александр Лукашенко начал именно с темы ближайших соседей Беларуси и их политической риторики, которая, особенно в последнее время, не то что удивляет, а скорее вызывает недоумение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный – воздушные шары даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко. Ну и уже самые великие от нас требует извинения. Вот я утром получил подобную информацию. Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом. Пробуют сейчас убедить. Мы публично готовы это обсуждать. Мы извинимся. Это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, я полагаю, что надо решать этот вопрос там. Они же не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в этом заинтересован. Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речи нет. Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции, коль ее пытаются блокировать.