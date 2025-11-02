Блокировка интернета при въезде в Россию – для чего это сделано и когда снимут ограничения?

Что у нас с интернетом, когда мы выезжаем в Россию, и когда этот вопрос решится? Спросили у замминистра связи Беларуси для программы «Суровый взгляд» на СТВ.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Для нас это решение было тоже несколько неожиданным, как говорил и регулятор со стороны Российской Федерации, даже для них это была неожиданность, потому что решение принимали органы, ответственные за национальную безопасность. Мы же все знаем, что интернет как приносит много пользы, так и современные технологии могут нанести вред. К сожалению, сейчас очень часто используются для управления теми же беспилотными летательными аппаратами устройства, которые с использованием SIM-карт управляются. Поэтому, соответственно, российской стороной в целях безопасности было принято решение об ограничении оказания услуг.

Но при этом голосовая связь полностью остается, просто на 24 часа ставится фильтр, который не позволяет получать услуги передачи данных, то есть доступа к интернету. Конечно, это много, особенно если мы понимаем, что человек приезжает всего на сутки, он только остается с голосовой связью. С одной стороны, ты можешь позвонить родственникам, сказать: «Все хорошо, я приехал» – но, к сожалению, мы уже живем не только голосовой связью. Оторвать человека от соцсетей на одни сутки – человек уже теряется, настолько он привык все время быть в информационном пространстве. Мы проводим работу с регулятором Российской Федерации, надеемся, что мы сможем выработать решение, чтобы все-таки максимально быстро снять это ограничение.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

А как мы надеемся. Но относимся с пониманием к проблемам на территории России. Все же это безопасность, а союзник наш который год в состоянии СВО.