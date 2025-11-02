Будет ловить даже в деревне – как улучшат связь в Беларуси, ответили в профильном ведомстве

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Нет мира в душе моей, я уверена – в вашей, когда в самый неподходящий момент интернет не грузит и звонок не проходит. Можно сколько угодно говорить: а еще 30 лет назад вообще только со стационарными телефонами жили – и ничего. Но чего. Мы ведь не в каменный век стремимся. Через интернет даже сейчас СТВ люди смотрят, и где-то подвисает. Притом в профильном ведомстве констатируют: 99 % территории страны покрыты сетью. С количеством разобрались, над качеством работают.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Создание единой инфраструктурной сети на базе технологий 4G и 5G – более мощная, более современная сеть позволит снять нагрузку на те сети, которые, предположим, еще с использованием сетей 3G, устаревших поколений. Понятно, качество вырастет. 301-й указ от этого года упрощает операторам строить свои сети. Потому что в городах понятно – на здании поставил антенну, более-менее легко. Когда мы говорим про сельскую местность, это земли сельскохозяйственного назначения начинаются, сложный процесс получения всей документации.

Ранее нельзя было, например, даже строить в полосах отвода для автомобильного и железнодорожного транспорта. Это были определенные трудности. Сейчас глава государства разрешил. Не требуется получение разрешительной документации на строительство сейчас базовых станций, потому что это типовой проект, небольшое антенно-мачтовое сооружение. Если раньше в сельской местности строительство занимало порядка 24 месяцев от момента принятия решения – экспертиза, проектирование, согласование, стройка, ввод в эксплуатацию – сейчас это должно как минимум в два раза сократиться.

В городах с этим немножко проще. В селах у нас есть определенные ограничения, потому что там где-то находятся, например, части Министерства обороны, которые используют свои частоты, там ограничения есть определенные. Ну и, как я говорил, сама эволюция. Людей в городе больше, операторам здесь было выгоднее строить, потому что построил сеть, сразу миллион абонентов получил. Деревни, естественно, это на второй, на третий, на пятый этап, это во всем мире так происходило.

Поэтому и в Республике Беларусь немножко именно в сельской местности, особенно удаленное садовое товарищество, там есть определенные трудности. Более 99 % населения уже покрыто сетями сотовой связи. За счет чего? За счет того, что у нас действительно мощная инфраструктура. Более 41 тысячи базовых станций сотовой связи было на начало года. К концу года мы выйдем на порядка 45 тысяч базовых станций. Это прирост 4 тысячи, около 10 %. Для сравнения, за прошлый год было построено в два раза меньше. То есть мы наращиваем эту инфраструктуру, увеличиваем количество базовых станций.