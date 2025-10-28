Лукашенко назвал главную причину отсутствия прогресса в глобальной деэскалации
Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола.
Аргумент сдерживания – тактическое ядерное оружие и система «Орешник». Но корни этого решения плетутся в перестроечное время. Мы вынуждены так реагировать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
1987 год, СССР и США после долгих переговоров подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ стал важнейшим элементом системы по предотвращению взаимного уничтожения на тот момент противоборствующих блоков. Однако в 2019 году Соединенные Штаты из него вышли. Был сделан трагический шаг назад.
Шесть лет назад, выступая в этом зале на Международной конференции, я предложил разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Сделать все открыто, для присоединения всех заинтересованных государств. К сожалению, предложение Беларуси просто не захотели услышать. И понятно почему. Еще, может, потому, что, ну что там Беларусь? Это же не Китай, не Индия – не те ресурсы. Наверное, не то значение. Мы еще этими категориями мыслим.
Минск предлагает здоровые инициативы. Причем, учитывая разность интересов. 800 приглашенных в белорусскую столицу приехали в поисках мира. А где еще сейчас в Европе честно говорят о сложностях и пытаются найти точки взаимопонимания?
Александр Лукашенко:
Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно. Но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через идеологическое сито, в чем нас упрекают. Была бы их воля, в следующем году, наверное, исходя из того, что мы видели на прошлой конференции, и американцев бы туда не пустили. Вдруг те снова скажут правду про европейский сад, про утраченные ценности, иждивенчество, лицемерие, цензуру и двойные стандарты.
Во-вторых, в сфере безопасности, к сожалению, по-прежнему остается колоссальное количество проблем, требующих обсуждения и, самое главное, поиска путей решения. В мире идут порядка 50 вооруженных конфликтов разной интенсивности. Максимальное количество с момента окончания Второй мировой войны.
Ну что тут удивляться, что Трамп предотвратил якобы 6 или 7 конфликтов и войн – 50 вон идет! Не так много. Растут ожесточения, число жертв, беженцев, экономические потери. Отдельным вызовом становятся якобы стихийные революции поколения Z. Помните, Бангладеш, Непал, Мадагаскар. И главная причина отсутствия прогресса в глобальной деэскалации – последовательное игнорирование принципа неделимости безопасности.
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