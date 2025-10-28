Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола. Аргумент сдерживания – тактическое ядерное оружие и система «Орешник». Но корни этого решения плетутся в перестроечное время. Мы вынуждены так реагировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

1987 год, СССР и США после долгих переговоров подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ стал важнейшим элементом системы по предотвращению взаимного уничтожения на тот момент противоборствующих блоков. Однако в 2019 году Соединенные Штаты из него вышли. Был сделан трагический шаг назад. Шесть лет назад, выступая в этом зале на Международной конференции, я предложил разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Сделать все открыто, для присоединения всех заинтересованных государств. К сожалению, предложение Беларуси просто не захотели услышать. И понятно почему. Еще, может, потому, что, ну что там Беларусь? Это же не Китай, не Индия – не те ресурсы. Наверное, не то значение. Мы еще этими категориями мыслим. Минск предлагает здоровые инициативы. Причем, учитывая разность интересов. 800 приглашенных в белорусскую столицу приехали в поисках мира. А где еще сейчас в Европе честно говорят о сложностях и пытаются найти точки взаимопонимания?