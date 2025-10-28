Лукашенко: если американцы не хотят, чтобы мы использовали их доллар, то надо создавать альтернативную валюту

К конструктивному диалогу официальный Минск призывает и призывал уже не один раз – с трибун самых разных международных площадок. Но, как говорится, воз и ныне там. У европейских политиков – своя правда, в основе которой, похоже, лежит одно – стремление решать все через силу. И на фоне такой агрессивной политики Запада евразийскому пространству важно защитить свои интересы и свои границы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будем откровенны, коль уж здесь собрались. Вот мы говорим, большинство глобальное, евразийский континент, мы можем многое, нас много, многое можем сделать. Это действительно так. Но самая большая проблема – мы в этом направлении, не то что ничего не делаем, мы очень слабо движемся в этом направлении. Мы все понимаем, что мы не можем ходить все время согнув колени и прогибаться под одну страну или одного человека. Мы это прекрасно понимаем.

Господи, сколько этих санкций уже вводили в последнее время, но уже дошли до воровства того, к чему нас всегда подталкивают. Возьмите золотовалютные резервы России, Беларуси, может, еще кого-то. Но они же всегда были за то, чтобы мы свои золотовалютные резервы хранили где? Если у нас дома ЗВР – это не ЗВР. Надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки в солидное государство. Вывезли и что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги, как свои, и направлять туда, куда считают нужным. Идет еще небольшая игра. Ах, вот там Бельгия чего-то хочет или не хочет, Соединенные Штаты Америки. А вдруг там заберем эти резервы, считай, российские – международное право рассыплется. Да Господь с вами, оно уже давно рассыпалось. Бандитизм и воровство! На это надо реагировать. Если американцы не хотят, чтобы мы использовали их доллар, и на этом они неплохо живут, ну хорошо, значит надо двигаться к тому, чтобы создавать альтернативную валюту.

Если мы видим, что сегодня они ведут борьбу все вместе, кто-то тоже играется там и так далее, но цель их понятна. Те, кто историей занимался, тем более это понимают, что рано или поздно они все равно придут к той политике, которую всегда проводили. Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту, это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено, и игры здесь быть не может, потому что, как говорит тот же Трамп, что гибнет много людей. Но это разговоры.