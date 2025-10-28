Коротченко: Лукашенко есть что предложить Европе и миру, чтобы избежать Третьей мировой войны

Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола. Брюссельские смыслы уже давно не являются прогрессивными, это понятно всем, но сам континент – центр планетарной силы. Самая пассионарная интеграция Евразии – это ШОС, а у СНГ новое дыхание с плюсом.

Елена Пономарева, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России:

Евразия – это уникальное сосредоточение исторического опыта, культурного, религиозного, экономического. Это инфраструктурный сложнейший проект. Это технологические сложнейшие моменты здесь находились. Это огромная концентрация людей, повторюсь, разных культур, религий и так далее. И это богатейшая ресурсная кладовая. Конечно, за все это нужно биться. С точки зрения для одних, чтобы защитить это, а для других – чтобы отнять. Богатство Евразии, логистическая привлекательность и многообразие. Фактор не только развития, но и геополитических рисков.

Кубатбек Рахимов, исполнительный директор ОФ «Апликата – Центр стратегических решений» «Кыргызстан»:

Угрозы, которые стоят перед нами, возможно, чуть-чуть отличаются от тех угроз, которые есть перед Республикой Беларусь. Но по ходу пьесы они оказываются плюс-минус близкими по своему содержанию, потому что никто не отменял терроризм, никто не отменял экстремизм, никто не отменял все проявления, скажем, каких-то радикальных настроений, связанных с тем или иным трендом. А вопрос в другом: насколько мы готовы учиться друг у друга? Во-вторых, насколько мы готовы, как союзники, подставлять свое плечо друг к другу?

В Минске звучит самое разумное предложение для глобального большинства. Осознание многогранности мира есть, но сплоченности не хватает. Лукашенко: если американцы не хотят, чтобы мы использовали их доллар, то надо создавать альтернативную валюту. Благополучие ЕС как потомка империи основано на грабительской позиции. Колонии, извечный поход на Восток. А сейчас и вообще кризис жанра. Банальное воровство активов. Мельчает захватническая мысль. Биржа смыслов. Коллективный Запад разрушает даже самые незыблемые паттерны своего мира – свободы рынка. Старая Европа уже много раз сама себя ввергала в пучину хаоса. Не привыкать. Боррелевский сад срочно нуждается в защитных мероприятиях. Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру – Дешпанде.