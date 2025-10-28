Лукашенко ответил ЕС: мы не будем вас защищать с петлей на шее

Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: Нас бранят, навешивают ярлыки какого-то нарушителя. А между тем возводятся на нашей границе заборы многометровой высоты, колючая проволока, рвы копают, драконьи зубы противотанковые выстраивают… И самое, конечно, такое неприятное, что то, от чего мы думали, уже давно избавились, – это тема мин – вновь на повестке дня некоторых наших соседей. Они выходят из соответствующей конвенции и начинают устанавливать мины вдоль границ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда вы дестабилизируете и бомбите другие страны, выкачиваете их ресурсы и ставите под угрозу их будущее, чего вы ожидаете? Что люди останутся на руинах своих домов? Нет, они поедут туда, где, как они надеются, есть хотя бы относительная безопасность для них и их детей. И скажите этим несчастным, что они не имеют на это права.

Хочу задать вопрос. Назовите мне хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать Европейский союз, Европу от мигрантов. Ну почему? Во-первых, в условиях всеобъемлющего санкционного давления у нас нет ни лишних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы тех, кто эти санкции ввел. Слушайте, нас душат санкциями и говорят: защищайте нас.

Но мы были честны. Как только ввели санкции и разорвали с нами отношения по вопросам миграции, я им честно и откровенно сказал: все, ребят, мы ловить здесь никого не будем и защищать не будем. Нет, мы не будем помогать никому. Люди найдут свою дорогу сами туда, куда их позвали.

Во-вторых, вся инфраструктура, все проекты приграничного сотрудничества были в одностороннем порядке свернуты нашими западными соседями. В-третьих, на Западе их туда позвали. Помните заявление второй экономики мира, или какой там, третьей, Ангелы Меркель: приезжайте, некому работать. Ну так если они к вам приехали, мигранты тоже к нам приезжают, вы им создайте равные условия со своими людьми. Надо видеть в них людей. Мы так и поступаем. Логика проста: если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Мы не будем вас защищать с петлей на шее. Санкции – это петля на шее белорусского народа. И вы от нас требуете вас защищать? Этого не будет.

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