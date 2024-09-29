Как изменится ситуация на рынке труда Беларуси и идут ли страны ЕС на диалог? Интервью с Игорем Сергеенко
С другой стороны границы – на Востоке – думают над сближением, в том числе с медицинской точки зрения. Как повысить доступность медпомощи для жителей Союзного государства, этот вопрос обсуждали на Совете Парламентского собрания Союза Беларуси и России, который прошел на неделе в Могилеве
О его итогах, а еще о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко в программе «Неделя» на СТВ.
Для жителей Союзного государства медицина станет доступнее
Ольга Коршун, СТВ:
Хотелось бы начать со встречи со спикером Госдумы Российской Федерации. Вы на неделе встречались в Могилеве, обсуждали вопросы по линии Союзного государства, в том числе поднимались вопросы, чтобы сблизить системы здравоохранения Беларуси и России. Какие шаги нас ждут в ближайшем будущем?
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В целом если говорить, то система оказания медицинской помощи – и экстренной, и плановой – создана и отрегулирована межправительственным соглашением 2006 года. Мы пришли к выводу в ходе совещания, что назрела необходимость посмотреть еще раз на это межправительственное соглашение, возможно, его следует актуализировать, доработать, может, добавить еще и другие категории. Пока все находится в работе. Это одна тема. Вторая тема – оказание высокотехнологичной помощи жителя нашей страны в Российской Федерации, соответственно, и россиянам у нас. Тоже есть перспективные направления развития. Речь шла также и о стажировках медицинских работников, врачей высокой квалификации. Мы находим общие точки, подходы, хотя сложно. А сложно почему – изначально система здравоохранения Российской Федерации построена на принципах обязательного медицинского страхования, а у нас – государственная поддержка, бюджет. Мы развиваемся в несколько разных направлениях. Тем не менее точки соприкосновения находим.
Большая занятость населения – как улучшат ситуацию на рынке труда?
Ольга Коршун:
Во время открытия сессии депутаты рассматривали большой такой блок законопроектов, касающихся социально-экономической сферы, в том числе трудовых отношений. Вот как сейчас оцените ситуацию на рынке труда? И вот эти нововведения, которые, возможно, будут приняты, они направлены скорректировать эту ситуацию? Или на что в основном делали упор?
Игорь Сергеенко:
Вы имеете в виду закон о занятости населения. Да, этот закон направлен на то, чтобы каким-то образом скорректировать и помочь, может быть, облегчить ситуацию на рынке труда. Вводится квотирование для такой категории, как инвалиды, вводится бронирование мест в процессе занятости населения для лиц предпенсионного возраста. Каких-либо фундаментальных изменений этот законопроект не несет. И он не направлен на то, чтобы каким-то образом ограничить участие наших граждан в трудовой деятельности. Наоборот, он будет способствовать большей занятости населения. На текущей сессии планируется также рассмотреть во втором чтении закон о ветеранах.
Там тоже будут определенные новеллы, которые коснутся участников боевых действий. Этот законопроект прошел обсуждение в разных коллективах, были внесены изменения, дополнения. И я уверен, что мы в октябре вместе выйдем на рассмотрение и принятие этого закона.
«Наметились положительные тенденции». Как ведется диалог со странами ЕС?
Ольга Коршун:
Что касается международных взаимосвязей, отношений по линии парламентариев, Президент ставил задачу, недавно вас принимая, чтобы вот этот межпарламентский диалог на международном уровне развивался, но наметилось обострение по всем параметрам отношений со странами западного блока. А вот что касается парламентариев, ведется этот диалог с странами Европейского союза или он прерван, находится на таком минимальном уровне взаимодействия?
Игорь Сергеенко:
Сегодня мы можем говорить о том, что у нас в Палате представителей, в Совете Республики сформированы по направлениям деятельности группы дружбы из депутатов, по отдельным странам, направлениям у нас есть подвижки в целом, если говорить о зарубежье. С европейским регионом находится, может быть, в таком замороженном состоянии, хотя наметились положительные тенденции. И вот буквально в текущем месяце состоялись контакты здесь в ходе проведения патриотического форума по инициативе нашего депутата. Контакты и с парламентариями Словакии, Сербии, Болгарии. Мы надеемся, что они получат развитие.
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