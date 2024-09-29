Как изменится ситуация на рынке труда Беларуси и идут ли страны ЕС на диалог? Интервью с Игорем Сергеенко

С другой стороны границы – на Востоке – думают над сближением, в том числе с медицинской точки зрения. Как повысить доступность медпомощи для жителей Союзного государства, этот вопрос обсуждали на Совете Парламентского собрания Союза Беларуси и России, который прошел на неделе в Могилеве О его итогах, а еще о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко в программе «Неделя» на СТВ. Для жителей Союзного государства медицина станет доступнее Ольга Коршун, СТВ:

Хотелось бы начать со встречи со спикером Госдумы Российской Федерации. Вы на неделе встречались в Могилеве, обсуждали вопросы по линии Союзного государства, в том числе поднимались вопросы, чтобы сблизить системы здравоохранения Беларуси и России. Какие шаги нас ждут в ближайшем будущем?

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В целом если говорить, то система оказания медицинской помощи – и экстренной, и плановой – создана и отрегулирована межправительственным соглашением 2006 года. Мы пришли к выводу в ходе совещания, что назрела необходимость посмотреть еще раз на это межправительственное соглашение, возможно, его следует актуализировать, доработать, может, добавить еще и другие категории. Пока все находится в работе. Это одна тема. Вторая тема – оказание высокотехнологичной помощи жителя нашей страны в Российской Федерации, соответственно, и россиянам у нас. Тоже есть перспективные направления развития. Речь шла также и о стажировках медицинских работников, врачей высокой квалификации. Мы находим общие точки, подходы, хотя сложно. А сложно почему – изначально система здравоохранения Российской Федерации построена на принципах обязательного медицинского страхования, а у нас – государственная поддержка, бюджет. Мы развиваемся в несколько разных направлениях. Тем не менее точки соприкосновения находим. Большая занятость населения – как улучшат ситуацию на рынке труда?

Ольга Коршун:

Во время открытия сессии депутаты рассматривали большой такой блок законопроектов, касающихся социально-экономической сферы, в том числе трудовых отношений. Вот как сейчас оцените ситуацию на рынке труда? И вот эти нововведения, которые, возможно, будут приняты, они направлены скорректировать эту ситуацию? Или на что в основном делали упор? Игорь Сергеенко:

Вы имеете в виду закон о занятости населения. Да, этот закон направлен на то, чтобы каким-то образом скорректировать и помочь, может быть, облегчить ситуацию на рынке труда. Вводится квотирование для такой категории, как инвалиды, вводится бронирование мест в процессе занятости населения для лиц предпенсионного возраста. Каких-либо фундаментальных изменений этот законопроект не несет. И он не направлен на то, чтобы каким-то образом ограничить участие наших граждан в трудовой деятельности. Наоборот, он будет способствовать большей занятости населения. На текущей сессии планируется также рассмотреть во втором чтении закон о ветеранах. Там тоже будут определенные новеллы, которые коснутся участников боевых действий. Этот законопроект прошел обсуждение в разных коллективах, были внесены изменения, дополнения. И я уверен, что мы в октябре вместе выйдем на рассмотрение и принятие этого закона. «Наметились положительные тенденции». Как ведется диалог со странами ЕС?