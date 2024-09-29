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Введут ли в Беларуси налог на богатство? Рассказал Игорь Сергеенко

29 сентября 2024 17:15
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Об итогах Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Полное интервью в программе «Неделя» на СТВ читайте здесь.

Ольга Коршун, СТВ:
В прошлом году Налоговый кодекс претерпел изменения. И в этом году то и дело ведутся разговоры о том, что в Беларуси могут ввести налог на богатство. Есть какие-то разговоры в Палате представителей об этом налоге вообще? Ведутся какие-то дискуссии? Этот вариант рассматривается?

Введут ли в Беларуси налог на богатство? Рассказал Игорь Сергеенко-2

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Знаете, правильно вы сказали, что в прошлом году определенные новеллы были внесены. С 2024 года это и транспортный налог на особо дорогостоящие автомобили, на коммерческую собственность выше 200 метров для физических лиц. Это заработало с этого года, но фактически налоги начнут поступать в следующем году. Каких-либо разговоров и каких-либо предложений о дополнительном введении налога так называемого на богатство пока не ведется и не прорабатывается.

# Налоги # Игорь Сергеенко # Ольга Коршун

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