Введут ли в Беларуси налог на богатство? Рассказал Игорь Сергеенко

Об итогах Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Полное интервью в программе «Неделя» на СТВ читайте здесь.

Ольга Коршун, СТВ:

В прошлом году Налоговый кодекс претерпел изменения. И в этом году то и дело ведутся разговоры о том, что в Беларуси могут ввести налог на богатство. Есть какие-то разговоры в Палате представителей об этом налоге вообще? Ведутся какие-то дискуссии? Этот вариант рассматривается?