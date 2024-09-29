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Где и кого учат управлять дронами в Беларуси? Рассказываем

29 сентября 2024 16:41
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Белорусская армия готова держать оборону. Для этого есть ресурсы и выстроена многоуровневая система защиты, начиная от регулярной армии и заканчивая территориальной обороной и народным ополчением, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот механизм должен работать как часы. Вообще, поручено встряхнуть армию и довести ее до идеального состояния. А если нужно, поставить под ружье всех, кто готов сражаться. Резервы есть практически в каждом подразделении силового блока. 

Где и кого учат управлять дронами в Беларуси? Рассказываем-2

Учат управлять дронами и в ДОСААФ. Только в 2023 году соответствующий сертификат получили почти 700 человек. В 2026-м планируют готовить операторов для силовых структур. Учиться будут молодые люди призывного возраста.

Где и кого учат управлять дронами в Беларуси? Рассказываем-4

Сергей Петрусев, директор центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров ДОСААФ:
В каждой области созданы секции по дрон-рейсингу. На базе этих секций будет отрабатываться вот эта вот программа, чтобы уже на 2026 год прийти без каких-то шероховатостей, чтобы она уже была такая отработанная. Гражданская подготовка – это больше упор делается на соблюдение законодательства гражданского, а если это для Вооруженных Сил, то это решение боевых задач.

# Государственная политика # Армия Беларуси # Белорусская армия # Глеб Прокофьев

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