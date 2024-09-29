Где и кого учат управлять дронами в Беларуси? Рассказываем

Белорусская армия готова держать оборону. Для этого есть ресурсы и выстроена многоуровневая система защиты, начиная от регулярной армии и заканчивая территориальной обороной и народным ополчением, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот механизм должен работать как часы. Вообще, поручено встряхнуть армию и довести ее до идеального состояния. А если нужно, поставить под ружье всех, кто готов сражаться. Резервы есть практически в каждом подразделении силового блока.

Учат управлять дронами и в ДОСААФ. Только в 2023 году соответствующий сертификат получили почти 700 человек. В 2026-м планируют готовить операторов для силовых структур. Учиться будут молодые люди призывного возраста.