Колташов: «БРИКС на сегодня оказался самым влиятельным клубом государств в мире»

На этом фоне возрастает потребность в новых точках опоры. Одной из таких может стать БРИКС. На данный момент в эту структуру входят 10 стран, в том числе Россия, Китай, Бразилия, ЮАР, Индия. Подала заявку на вступление и Беларусь. Ожидается, что ее рассмотрят в ближайшее время. Об этом заявил журналистам Максим Рыженков, а также назвал БРИКС одной из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства.

Наблюдая за тем, как проходила Генассамблея ООН, понимаешь, что в мире только усиливаются факторы неопределенности и нестабильности, а Организация Объединенных Наций уже не в силах повлиять на ситуацию, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

БРИКС считают антизападным клубом и противопоставляют «Большой семерке». Но эксперты говорят, что это не совсем так. Ведь в той же G7 прослеживается явное доминирование Соединенных Штатов. А в БРИКС нет цели подчинить кого-то и навязать одно единственное мнение. Организация выступает за равноправный диалог и более справедливый и разумный миропорядок. Возможно, поэтому все больше государств проявляют интерес к БРИКС. Выразили желание присоединиться к организации уже больше 30 стран.

Василий Колташов, политолог (Россия):

БРИКС на сегодня оказался самым влиятельным клубом государств в мире. Ни «Большая семерка», ни различные международные структуры, курируемые США, ни Организация Объединенных Наций, никто на сегодня не привлекает в себе такого внимания и не демонстрирует таких способностей и такого веса в мировой экономике, как клуб БРИКС. Тем более его расширение показывает, что этот клуб становится ядром развивающихся стран или стран где-то и глобального юга, в то время как Запад испытывает большие проблемы и во многом не развивается, деградирует.

Социальный кризис на Западе является спутником экономических проблем там, в то время как в БРИКС мы наблюдаем экономический рост, и страны БРИКС – это страны, которые прежде всего выступают таким локомотивом мировой экономики. Вот какие бы ни были плохие отчеты в Евросоюзе, в Англии или в Японии, или даже в США и Канаде, БРИКС показывает рост экономики. Да, мы понимаем, что в Китае серьезные есть трудности, связанные с производством стали, цемента, но в то же самое время рекордные темпы роста у Индии, высокие темпы роста у России. Южная Африка, Бразилия интенсивно растут экономически. Получается, что БРИКС – это такое, ну, не ядро, конечно, мировой экономики на сегодня, хотя по массе очень большое явление. А самое главное, что это локомотив, что вот здесь рост, здесь развитие экономическое происходит. И эта ситуация, она делает БРИКС очень притягательным.