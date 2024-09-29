Не выдерживают даже мужчины! Очереди на границе – как несут пост белорусские врачи скорой помощи?
В то время как мы пытаемся навести дипломатические мосты, Запад продолжает возводить границы между нашими странами. Ситуация в пунктах пропуска остается напряженной. По последним данным, разрешения на въезд в ЕС в «Козловичах» ожидают 900 большегрузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В «Беняконях» и «Каменном Логе» – примерно 700 грузовиков. Несколько проще ситуация в «Григоровщине». Там в очереди 470 фур.
Как неоднократно заявляли соответствующие белорусские службы, пробки на границах – это дело рук сопредельных сторон. Они намеренно создают эскалацию и работают не в полную силу. На что мы, к сожалению, никак не можем повлиять. Но делаем все возможное в этой ситуации, чтобы помочь водителям, застрявшим в пробке. В начале сентября в зоне ожидания недалеко от польской границы открыли пост скорой помощи и пункты питания.
На дежурство с медиками выехала и наша съемочная группа.
Ваше давление повышено сейчас – 170 на 100. Достаточно, от этого вы будете плохо себя чувствовать.
Часы ожидания, неопределенность, напряжение витает в воздухе и будто передается воздушно-капельным. Это кадры из скорой перед пунктом пропуска «Брест», которая с 3 сентября здесь дежурит. Отпускной сезон позади, но очереди бьют рекорды. В них не выдерживают даже мужчины. Что говорить о женщинах и детях?
Я считаю, чтобы где-то оказывали помощь, это очень правильно со стороны государства. Это хорошо.
Я как медик скажу, это надо, потому что столько стоять, воды нет. Когда жара, вы сами понимаете, что температурный режим такой, что может и давление, и возрастные люди тоже едут.
Перед шлагбаумом все равны – это философия наших сопредельных, наша же – помочь. Медицинский пост работает меньше месяца, а уже более полусотни обращений.
Екатерина Жвирбля, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи:
Скачки давления, головная боль – это первые жалобы, с которыми к нам обращались.
Павел Гриб, и. о. заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Бреста:
Это большое количество обращений, что свидетельствует, что пост открыт не зря в данном месте. Медицинская помощь оказывается как гражданам Республики Беларусь, так и иностранцам в полном объеме.
Подробности в видео.