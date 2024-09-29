Не выдерживают даже мужчины! Очереди на границе – как несут пост белорусские врачи скорой помощи?

В то время как мы пытаемся навести дипломатические мосты, Запад продолжает возводить границы между нашими странами. Ситуация в пунктах пропуска остается напряженной. По последним данным, разрешения на въезд в ЕС в «Козловичах» ожидают 900 большегрузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В «Беняконях» и «Каменном Логе» – примерно 700 грузовиков. Несколько проще ситуация в «Григоровщине». Там в очереди 470 фур.

Как неоднократно заявляли соответствующие белорусские службы, пробки на границах – это дело рук сопредельных сторон. Они намеренно создают эскалацию и работают не в полную силу. На что мы, к сожалению, никак не можем повлиять. Но делаем все возможное в этой ситуации, чтобы помочь водителям, застрявшим в пробке. В начале сентября в зоне ожидания недалеко от польской границы открыли пост скорой помощи и пункты питания.