Школьники Беларуси смогут получить водительские права? Сергеенко о возможных изменениях в Кодексе об образовании

Об итогах Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Ольга Коршун, СТВ:

В планах донастроить Образовательный кодекс, хотя Президент уже не раз говорил, что никаких революций в образовании не нужно.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить о Кодексе об образовании, который сегодня функционирует, он отработан с 1 сентября 2022 года, он, как говорится, вошел в нашу жизнь. Тем не менее на протяжении этого времени стали поступать различные предложения, в первую очередь, от специалистов системы образования, где-то, может быть, и от родителей. Отдельные позиции добавить, доработать незначительно. Многие говорят, что они носят технический характер, неглобальный. Да, скорее всего, это так. Дошлифовка, как было правильно сказано. Каких вопросов коснется? Какие пока предложения? Мы на следующей неделе планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении. Предложения еще поступают.

Какие позиции я мог бы назвать? Это наделение правом правительства перераспределять выпускников вузов. Вопросы наделения прав местных органов власти организации бесплатной доставки школьников не только к школам, учебным заведениям, но и на проведение спортивно-массовых, культурных мероприятий. Вопросы закрепления возможности старшеклассникам обучаться и получать водительские права. Глобальных таких изменений не несет, но они необходимы.