Как изменилась больница в Ветке после визита Лукашенко? Вспоминаем поездку Президента в 2005-м

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Чего не хватает для этой обычной районной больницы?

– Я бы хотела, например, еще наркозный аппарат. У нас один.

– И что? Один наркозный аппарат, и он задерживает операцию, вы не успеваете?

– Нет, нет, на сегодня все в порядке с аппаратурой, все в порядке.

– Так, а зачем вам еще один?

– Ну, бывает экстренная ситуация. Если поступит вдруг экстренно больной, нужен еще второй.

Алена Сырова, политический обозреватель:

2005 год, апрель, Ветковская больница, ее главный врач, которая на тот момент в должности меньше года, и Президент. Рядовая встреча для широкой общественности, но абсолютно исключительная для нашей героини и для города в 150 километрах от Чернобыля, который в тот момент все никак не мог зажить. Но ему помогли словами, сказанными и услышанными своими.

Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Во-первых, мы узнали, что Президент приезжает, где-то только за три недели. А дело в том, что у нас была реконструкция Центральной районной больницы, была сделана только одна половина ЦРБ. То есть сделано было внизу, на первом этаже, это детское отделение, затем хирургическое отделение, и плюс половина только терапии. А остальное было не сделано. Поэтому не хотелось не то что показать плохое, но в то же время, чтобы был контраст между тем, что сделали, и тем, что нужно еще и работать, дорабатывать. Здесь лечили и лечатся пациенты, работают медицинские работники.

– Называется расширение опыта. Она в длину достигает примерно так 8 сантиметров, а в ширину…

– Здоровый ты человек, запомни! Здоровый! Пока! Выздоравливай! Надежда Зимина:

Кстати, это был второе посещение Ветковского района. Первый раз было после избрания. Его избрали в 1994 году. А посещение было сразу же после избрания, год-два... И он встречался тоже с людьми, потому что в Чернобыльском районе стоял вопрос о том, что отселение, полностью отселение не только самих населенных пунктов, но и самой Ветки. И это второй приезд. Конечно, для нас это был очень хороший толчок, развитие. До Чернобыльской аварии было 40 тысяч населения в районе. После того, даже в 2020-е годы, там осталось17 тысяч населения. То есть практически более 50 % было отселено в другие регионы, в другие области. Но вместе с тем, после посещения, 2005 год, мы уже думали, что все, половина больницы отремонтирована, половина не ремонтируется, кто его знает, будет дальнейший ремонт в этой больнице или нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как только закончим, потом опять надо оборудовать. Врачи говорят, Президент уедет, и они закончат вообще то, что начали стройку какую-то. Надежда Зимина:

После того, как он посетил больницу, у нас произошло финансирование. Потихоньку, постепенно, конечно, больница сейчас отремонтирована. И я думаю, что вы тоже заметили, она в хорошем состоянии находится и созданы нормальные условия.

Алена Сырова:

Где-то прям конфета, а где-то и тараканы могут по отделению бегать. С чем это связано? Надежда Зимина:

Сейчас тараканов нет. Я не знаю, где это нашли, но уже нет. Это зависит от самого руководителя учреждения здравоохранения. Должен человек на этом месте быть, который инициативный, который должен смотреть и в то же время показывать, что да, у меня там плохо. Не закрывать, что там сделано, не сделано, где-то замалчивать, но все-таки он должен доносить до исполнительной власти, что давайте проедем, давайте посмотрим. Ведь глава государства не заедет в каждый маленький населенный пункт. По моему мнению, именно 2023 год – очень много сделано было за этот период времени. Вы же поймите правильно, не вся межведомственная группа посетила все районы. Но в то же время связано с этим событием, что все на сегодня стараются приводить в должное состояние. Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен». Подробности.

Надежда Зимина:

В тот период времени, даже 2020-2021 годы, были созданы и создаются условия для работы. И каждый оценил, как я говорю, что ты нужный человек. Что ты обязан, если ты врач или средний медицинский персонал, то ты должен выполнять свои не только функциональные обязанности. Ты ведь не просто пришел в медицину. Ты хотел, правильно? Поэтому есть еще и долг медицинского работника. Деньги ведь не все делают, правильно? Я уверена, потому что, может, у меня такое воспитание было, что, несмотря на то, что где-то можно было уехать, я ведь осталась. Я не захотела никуда ехать, хотя можно было уехать в Гомель и оставить эту Ветку. Вы говорите, что долг. Внутри должно у каждого сидеть где-то. Я получила место работы, хотя можно было поменять. Но в то же время я посчитала, что нет, я не могу уехать с этого района. Я пока останусь. Хотя мысли были уехать. Дело в том, что родители мои жили в Ветковском районе. И получили мы и квартиру по отселению. Но в то же время ни мой отец, ни мама, ни я не уехали. Так и остались.

– Не жалеете?

– Нет. Если бы, наверное, еще раз в тот период времени вернуться и пройти, я бы все равно осталась тем, кем я осталась. Я считаю, что жизненный путь был насыщенным, тяжелым, потому что тот период времени, 11 лет все-таки работала главным врачом, наверное, отложился тоже отпечаток на моем жизненном пути. Нисколечко не жалею. Я помню, бывший мэр Гродно, мы ехали в автомобиле пару лет назад. Я говорю, ну вот люди у тебя уезжают, что-то тут не так. Лукашенко: некоторые уезжают, а зубок лечить к нам едут – урегулируем сейчас этот вопрос (читайте здесь).