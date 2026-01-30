Лукашенко: не торопитесь, нас пока не заменит никакой искусственный интеллект

В современном мире размеры – а значит, и геополитический вес государства – определяются технологиями и интеллектуальным потенциалом, уверен Президент. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения уникального предприятия в столице – холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный директор «Планара» в свою очередь рассказал о карте развития технологий до 2039 года. Пресловутые 7 нанометров фигурируют и там, но Президент приземлил вполне логичными вопросами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

90 нанометров и 7 нанометров. В чем разница? Сергей Аваков, генеральный директор ОАО «Планар»:

Разница в размере. Чем меньше размер, тем большее количество транзисторов на единицу площади можно разместить. – А где это надо?

– Везде. Допустим, микросхема памяти.

– Я, знаешь, так, может быть, по-народному говорю, не разобравшись. Если там в их айфон или еще куда-то, то 7 нанометров, может, и нужно. А в космическую ракету или трактор...

– Совершенно верно.

Так плавно вышли на разговор о модном сегодня ИИ, который, как оказалось, не сегодня придуман, но именно сегодня выгодно продается. Итак, все ли нужно усложнять?

Сергей Аваков:

Определение искусственного интеллекта постоянно меняется. Когда-то раньше, в 70-е, 80-е еще годы, считалось, что искусственным интеллектом будет названа та программа, которая докажет все теоремы курса английского колледжа до второго курса по математике. Вот это будет искусственный интеллект. Но этот уровень уже давно пройден. И постоянно определение искусственного интеллекта пересматривается. Большинство людей называют искусственным интеллектом то, что работает с интернетом очень активно и по существу информационно-справочная система. Но на самом деле искусственный интеллект более широкое понятие и предполагает систему принятия решений. Александр Лукашенко:

Искусственный интеллект заменит человека? – Нет, не заменит.

– Не заменит? А некоторые говорят, что заменит. – Еще 50-е годы был один из основоположников технической кибернетики, Эшби. Он написал книжку «Может ли машина быть умнее своего создателя?». Этот вопрос остался до сих пор риторическим. Он обсуждается периодически в литературе.