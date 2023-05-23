Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведён»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах: стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети (подробности здесь). Куда смотрят начальники управления здравоохранения, вообще, зачем они вам? Зачем они вам при такой работе? Руководитель центра гигиены, председатели райисполкомов. Правительство Минздрава знают об этих проблемах или нет? А вот знать и контролировать вы должны. И то, что делала эта комиссия межведомственная, созданная мной, этим должны ежедневно заниматься министр и его команда, Министерство здравоохранения, там все специалисты сосредоточены. Это они должны создавать группы и комиссии и смотреть, что происходит на местах. Получается как всегда: куда Президент не доехал, там тишь и блажь. Знаете, я даю себе отчет, с кем я сегодня разговариваю и кто меня сегодня услышит. Это же белая кость, врачи, разве их можно критиковать? Нет. Ну так запомните: я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен. Обнаглели до крайней степени. Бегают вокруг начальников от районного звена до Президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все? Опуститесь на землю! ФАПы начинают закрывать. Закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Караник начал с плеча рубить. Но вы сначала эти комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте.