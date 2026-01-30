Александр Турчин и Юрий Назаров посетили Шкловский район

Ход реализации важных инфраструктурных проектов в сельском хозяйстве и промышленности – на постоянном контроле властей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совместно с управляющим делами Президента Юрием Назаровым работали в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот проект был запущен после поручения главы государства в августе 2025 года и направлен на повышение эффективности сельского хозяйства региона. В ремонтных мастерских смогут обслуживать до 10 сельскохозяйственных машин одновременно. Здесь планируется проводить полный спектр услуг по восстановлению и техобслуживанию сельхозтехники разных видов и типов.

Проверили, как продвигается строительство на площадке агросервиса, а также реконструкция зданий административно-бытового комплекса в рамках проекта сельскохозяйственной корпорации «Купаловское».

Юрий Косенко, главный инженер РУП «Купаловское» – управляющая компания холдинга»: 20 февраля мы уже планируем заниматься началом ремонта параллельно со строителями, когда надо будет заканчивать все работы внутри, сельхозмашин. Имеется в виду почвообработка, потому что первоочередная техника, которая выходит на поля. Это посевная, это подготовка поля. И мы должны помочь обеспечить наше хозяйство исправной техникой, чтобы она выполнила свои задачи вовремя и в поставленные технические сроки.

Кроме того, на территории бывшего Шкловского маслодельного завода возводят новое современное производство молочной продукции мощностью до 300 тонн сырого молока ежедневно. Завершение строительства запланировано на конец нынешнего года. Этот масштабный объект призван обеспечить регион качественными молочными продуктами и повысить уровень продовольственной безопасности.

Андрей Секацкий, директор ОАО «Шкловский маслодельный завод»:

Строительство новой площадки позволит не только увеличить ассортимент и перечень продукции, а также качество этой продукции, а также даст большой толчок району. В частности, увеличение рабочих мест. На предприятии работают 200 человек. После ввода объекта в эксплуатацию это позволит увеличить на 100 рабочих мест.

Также в центре внимания были дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры и производства в Шкловском районе. Такие проекты направлены на обеспечение устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни населения.