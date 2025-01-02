Простой человек, у него руки мужские – белоруска вспомнила первую встречу с Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

У нас были немножко шероховатости. Маршрут был отработан, это понятно. Вместе с тем Президент решил не просто зайти в одну палату, а он решил посмотреть вообще все отделение.

Естественно, мы же не готовили одну палату. И тех же самых пациентов. Он общался с пациентами. И было так легко. Но еще был такой момент. Встреча была с маленькими детьми, то есть с пациентами в детском отделении. Детки, которые приходили, улыбались. Естественно, что когда Президент приезжает, он привозит что? Подарки.