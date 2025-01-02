Простой человек, у него руки мужские – белоруска вспомнила первую встречу с Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
У нас были немножко шероховатости. Маршрут был отработан, это понятно. Вместе с тем Президент решил не просто зайти в одну палату, а он решил посмотреть вообще все отделение.
Естественно, мы же не готовили одну палату. И тех же самых пациентов. Он общался с пациентами. И было так легко. Но еще был такой момент. Встреча была с маленькими детьми, то есть с пациентами в детском отделении. Детки, которые приходили, улыбались. Естественно, что когда Президент приезжает, он привозит что? Подарки.
Надежда Зимина:
Детки улыбались, но понятно, что они не знали, что это Президент. Родители ведь понимали, что это первый раз. И встретить Президента в этих стенах – это было, наверное, триумфом. Это было незабываемым для любого человека. Когда ты смотришь на экран – это один человек. Когда ты общаешься с ним – совершенно другой.
Простой человек, и все. Когда он стоял, я посмотрела на его руки. Это были мужские руки. Видно, что человек, который трудился, трудился на земле. Но в то же время он так улыбался...