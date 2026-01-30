Лукашенко высказался о нынешней снежной зиме и баталиях в TikTok

В современном мире размеры – а значит, и геополитический вес государства – определяются технологиями и интеллектуальным потенциалом, уверен Президент. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения уникального предприятия в столице – холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями. На «Планаре» состоялся разговор с сотрудниками холдинга. Темы были очень разные: от стратегических и государственных до личных.

Время конкретных дел – это не политический лозунг – это подход, на котором будет основываться принятие тех или иных решений. Просто потому, что иного пути, запасного, у нас сегодня нет. Мир подталкивает к тому, чтобы, имея и друзей, и врагов, рассчитывать только на себя. Не ускоримся – толку не будет! Лукашенко поставил задачу перед белорусской микроэлектронной промышленностью. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, у вас есть какие-то вопросы? Желательно, чтобы не заранее подготовленные. Хотя это ваше дело, я должен отвечать на то, что вы у меня спросите. Но чтобы это не было заорганизовано. Коль собрались здесь, надо откровенно поговорить, пусть коротко, но о жизни, по душам. Первый – о текущей повестке. Настоящая зима – тема номер один у белорусов. И это повод для радости (хотя отдельные считают, что для нытья), потому что крепкий минус, снегопады мы переживаем в комфорте и мире. И все же…

В этом году наконец-то дождались прекрасной снежной зимы. Печально, что очень многие хайпуют в TikTok, выражая свое недовольство работой наших коммунальных служб. Говорят: «Почему это нам место не расчистили во дворе? Нам некуда припарковаться». Когда вы были молоды, когда руководили предприятием, это же было частым явлением? Тогда не было такой супертехники, как сейчас, и ресурсов. Как вы справлялись со стихией? Может, современному обществу есть чему поучиться. Спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оля, давай начнем с того, что я себя стариком не считаю. Я увидел человека, ну, внешне он, конечно, не молодой, но душа у него… Виктор его зовут. Может, есть здесь. Молодец, он пришел и работает. Поэтому молодой ты или старик – это зависит от тебя. Хотя, конечно, были у меня молодые годы. И тогда мы могли только мечтать о такой уборке снега. Тогда зимы были такие, как в этом году. В детстве все чистили этот снег. И мы тоже, особенно в деревне. Никто не плакался, не рыдал, не страдал, что ему не почистили дорогу, чтобы выехать на автомобиле. Никто не думал тогда про эти автомобили. Сложности есть, они будут. Вот еще один раунд похолодания. Скоро и бабу слепим, и деда слепим, что угодно. Но пускай дети это почувствуют вместе с вами. Кому тяжело выехать, пусть пешком ходит. Если он не может свой автомобиль очистить, лопату в руки взять – пусть ходит пешком... Я не хочу перед вами казаться каким-то уникальным человеком, но, когда я выхожу, ураган этот прошел, беру лопату и очищаю. Да и без меня бы вычистили. Но это поработать, младший сын со мной следом, пусть учится. Это в жизни пригодится. Как Трофимовна говорила: «Трэба вучыцца, гэта за плячыма насіць не будзеш». Я это часто вспоминаю. И такую цитату своим детям и тем, с кем я сталкиваюсь из молодежи, привожу. Есть очень многие вопросы. Сегодня я не успел прочитать этот обзор СМИ. В том числе в TikTok пишут: где-то кого-то обидели, судьбу пытаются сломать. Я на это реагирую, но на 99 % это вранье. Кто-то чиркнул специально. «Умные» есть такие, в кавычках. Вот они чиркнули. Начинаем проверять. А проверки – это же деньги. Мы тратим деньги. Оказывается, это неправда. Или вообще такого случая не было. Или человек говорит: да нет, меня все устраивает, я не это хотел сказать. Кстати, в соцсетях по этому поводу больше всего юморили женщины, которые Год белорусской начали с лопатой в руках. Глава государства напомнил о бесспорной пользе физнагрузок для здоровья и все же отметил: очень хочет, чтобы 2026-й белоруски запомнили не только лозунгами. Лукашенко: в этом году надо сделать максимум для наших женщин! Читайте здесь.