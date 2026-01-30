Лукашенко посетил предприятие микроэлектроники «Планар». Собрали главное

В современном мире размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентский график редко предполагает повторение точек работы в определенный период, что, в общем-то, логично. С объемом задач и вопросов, которые стоят перед первым лицом государства, успеть бы хотя бы по разу уделить внимание. И все же исключения бывают. И особенно приятно, когда по хорошему поводу возвращаться приходится, как в случае с «Планаром».

В прошлый раз Александра Лукашенко встречали здесь в марте 2023-го. Тогда шла речь о дальнейшем развитии отечественной микроэлектроники и о шансе, который мы просто не имеем права упустить. Спустя два с лишним года очевидно: услышали и не упустили. Лукашенко поставил задачу перед белорусской микроэлектронной промышленностью.

Глава государства с порога предвосхитил вопросы, которые могут возникнуть у людей, далеких от точных наук, и задал их сам. Итак, для понимания. «Планар» как минимум то предприятие, без которого не сможет работать тот же «Интеграл». Оптика, микрооптика, фотошаблоны и нанометры. Все это сложная и непостижимая их вотчина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И вы создаете это уникальное оборудование здесь. Оно называется... Сергей Аваков, генеральный директор ОАО «Планар»:

Эта отрасль называется «электронное машиностроение». Оборудование называется по-разному, в зависимости от того, для чего предназначено. Сегодня, например, мы отгружаем на «Интеграл» две большие установки, два степпера. – Это станки своеобразные, на которых они будут производить чипы.

– Да, с фотошаблона печатать чипы.

– А зачем нам фотошаблоны?

– А фотошаблон – это оригинал топологии. Когда разрабатывают интегральную схему, она вначале существует виртуально – в компьютере. Потом ее принципиальную схему перекладывают в топологию – в рисунок. И этот рисунок потом надо в металле сделать. Его делают в металле. Металлизированный фотошаблон, на нем этот рисунок при помощи фотолитографии формируют. А дальше проекционным методом (на степпере) с фотошаблона печатают с уменьшением на кремний. И получается интегральная схема (послойно).

То есть вы поняли, что без фотошаблона невозможно сделать ни одну микросхему. А они повсюду. О востребованности лучше всего говорят цифры. За пятилетку выручка предприятия выросла в 4 раза, а экспорт – в 5. Сегодняшний повод для визита высокого гостя – открытие единственного на постсоветском пространстве центра спецтехнического оборудования для производства микрооптики и фотошаблонов. Построили его с опережением графика, и такой темп удержать бы в техническом развитии. Тогда востребованность и отсутствие финансовых проблем гарантированы. Читайте также: Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями Лукашенко: не торопитесь, нас пока не заменит никакой искусственный интеллект Лукашенко высказался о нынешней снежной зиме и баталиях в TikTok

А дальше то, о чем трудно просто рассказывать, потому что это и представить, в принципе, невозможно. Ну вот, например. Сергей Аваков:

Если взять расстояние от Земли до Луны, то количество шагов, если пройти, допустим, человеческими шагами от Земли до Луны, будет такое же количество, как если пройти фотошаблон с шагом 0,6 нанометра, о чем я говорил. То есть количество шагов совпадет. Вообще все эти усилия, все эти технологии, модернизации и строительства ради одного – ради точности. Процесс ее достижения иногда занимает недели, но результат того стоит.

– Довольно длительная операция. Линза может полироваться несколько недель.

– Недель?

– Да, для того чтобы получить нужную точность и нужную чистоту поверхности.