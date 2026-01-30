Белорусские волейболисты оспорят награды международного турнира «Локоволей»

Белорусские команды сразятся за пьедестал международного турнира по волейболу «Локоволей». Он проходит у нас в Минске. Парни в тяжелом матче сумели обыграть сборную Новосибирска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет остался за гостями – 25:15. Но затем хозяева инициативу вернули – 25:19. В третьей и решающей партии, а встречи проходят до двух викторий, успех оказался на стороне белорусов – 15:13.

Александр Борозенцев, связующий сборной Беларуси по волейболу (U-18):

В первой партии мы начали выступать в команде из «Локомотива», но собрались с мыслями. Установка тренера у нас была, чтобы мы как можно сильнее не отпускали команду, чтобы у нас дух не упал сопернический. И во второй партии было намного проще играть.

Вторую партию мы начали хорошо, с самого начала начали набирать небольшой отрыв. И во второй партии классно у нас включилось нападение, очень классно мы держали подачу, была хорошая, стабильная подача. А в третьей партии на очень хороших эмоциях вывезли просто нереально. Очень классные игры.

Наши девушки в 1/2 уступили волейболисткам из Калининградской области (0:2) и завтра сразятся за бронзу. «Локоволей» – турнир представительный и престижный. Также он является отборочным для будущих континентальных стартов.

Ольга Мороз, государственный тренер национальной команды по волейболу:

У нас есть планы подготовки, модели подготовки, уже подписаны Министерством спорта и туризма. Мы, конечно же, готовимся. Сейчас просматриваем спортсменов, кандидатов именно в сборные команды. У нас главная задача – это выйти во второй этап отборочный на чемпионат Европы.

Медальные матчи состоятся 31 января в спорткомплексе «Уручье». Вход на трибуны – свободный.