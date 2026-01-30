Гала-концерт «Таленты Беларусі – будучыня краіны» состоялся во Дворце Республики
Молодежь – стратегический ресурс нации, поэтому забота о юных умах – на государственном уровне. Ровно 30 лет назад в нашей стране появились специальные фонды Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время фонды стали мощным социальным лифтом для тысяч юных белорусов. Торжественные мероприятия по случаю юбилея проходят в Минске.
Во Дворце Республики развернулась масштабная выставка-презентация. Экспозиция через архивные фото и истории успеха демонстрирует хронологию деятельности фонда. Особое внимание тем стипендиатам, кто добился высот в профессии, стал гордостью национальной науки и культуры.
Сегодня в государственном банке одаренной молодежи более 3,5 тысячи имен. Созданы все возможности для профессиональной и творческой реализации. Для молодых людей предусмотрено первоочередное распределение и гарантированное рабочее место, приоритетное право на стажировки, переподготовку и повышение квалификации. За 30 лет деятельности фонда поощрения получили свыше 40 тысяч учащихся и студентов и более 4 тысяч педагогов и ученых.
Даниил Лазаренко, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Награду я получил два года назад благодаря участию в международном конкурсе «Дельфийские игры», который проходил в Кыргызстане, в Бишкеке. Получить эту награду, конечно, большая ответственность, потому что жизнь меняется. И меняется в лучшую сторону. Появляются приглашения, появляется в первую очередь мотивация и внутреннее личностное стремление двигаться дальше.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
У нас безумно талантливые ребята. Это действительно так. Это всегда было, это есть, и их все больше и больше становится. Комиссиям фондов (обоих фондов, по поддержке и талантливой молодежи, и одаренной) безумно сложно, потому что это громадные списки.
Если звездочка загорелась, ее ни в коем случае нельзя упустить, нельзя дать ей потухнуть, наоборот, стимулировать, наоборот, помогать, устраивать такие концерты, конкурсы постоянно, чтобы у них был стимул работать лучше и лучше, совершенствовать свое искусство.
Кульминацией праздника во Дворце Республики стал большой гала-концерт. В сопровождении Национального академического оркестра Беларуси имени Михаила Финберга на сцену вышли юные таланты со всех регионов страны и уже состоявшиеся мастера искусств. Вечер объединил разные поколения талантливых людей.