Гала-концерт «Таленты Беларусі – будучыня краіны» состоялся во Дворце Республики

Молодежь – стратегический ресурс нации, поэтому забота о юных умах – на государственном уровне. Ровно 30 лет назад в нашей стране появились специальные фонды Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время фонды стали мощным социальным лифтом для тысяч юных белорусов. Торжественные мероприятия по случаю юбилея проходят в Минске.

Во Дворце Республики развернулась масштабная выставка-презентация. Экспозиция через архивные фото и истории успеха демонстрирует хронологию деятельности фонда. Особое внимание тем стипендиатам, кто добился высот в профессии, стал гордостью национальной науки и культуры.

Сегодня в государственном банке одаренной молодежи более 3,5 тысячи имен. Созданы все возможности для профессиональной и творческой реализации. Для молодых людей предусмотрено первоочередное распределение и гарантированное рабочее место, приоритетное право на стажировки, переподготовку и повышение квалификации. За 30 лет деятельности фонда поощрения получили свыше 40 тысяч учащихся и студентов и более 4 тысяч педагогов и ученых.