Прямой эфир

Президент вышел к людям, было чувство, что ты защищен – Надежда Зимина со слезами вспоминает 2020-й

02 января 2025 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Президент вышел к людям, было чувство, что ты защищен – Надежда Зимина со слезами вспоминает 2020-й-2

Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Посмотрите, человек, который отдал всю свою жизнь нам. Он старается, чтобы было не только в сфере здравоохранения хорошо – вообще в стране. Кстати, 2020 год. Пусть это было событие 2020 года, я тогда участвовала в избирательной кампании. Поэтому хочу сказать, что многое было сделано. Например, людьми, которые ходили, многое сделано было неправильно.

Нужно было все равно доносить этим людям, нужно было с ними разговаривать. Самое главное – я увидела, когда глава государства вышел к этим людям. Вы помните этот момент. На душе было, что ты защищен.

# Государственная политика # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Простой человек, у него руки мужские – белоруска вспомнила первую встречу с Лукашенко
02 января 2025 16:16

Простой человек, у него руки мужские – белоруска вспомнила первую встречу с Лукашенко

Бассейн международного стандарта в Минске открыл свои двери для всех желающих
02 января 2025 13:33

Бассейн международного стандарта в Минске открыл свои двери для всех желающих

«Приходим не в первый раз!» В Минске для желающих работают сразу 7 катков
02 января 2025 13:25

«Приходим не в первый раз!» В Минске для желающих работают сразу 7 катков