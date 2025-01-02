Президент вышел к людям, было чувство, что ты защищен – Надежда Зимина со слезами вспоминает 2020-й

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Посмотрите, человек, который отдал всю свою жизнь нам. Он старается, чтобы было не только в сфере здравоохранения хорошо – вообще в стране. Кстати, 2020 год. Пусть это было событие 2020 года, я тогда участвовала в избирательной кампании. Поэтому хочу сказать, что многое было сделано. Например, людьми, которые ходили, многое сделано было неправильно.

Нужно было все равно доносить этим людям, нужно было с ними разговаривать. Самое главное – я увидела, когда глава государства вышел к этим людям. Вы помните этот момент. На душе было, что ты защищен.