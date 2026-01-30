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Белорусские вольники принимают участие в Кубке Ярыгина

30 января 2026 18:51
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В Красноярске проходит традиционный международный турнир по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина с участием белорусских спортсменов. Всего в стартах соревнуются атлеты из 20 держав, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня за золото сражались две представительницы нашей страны – Ксения Тереня и Наталья Варакина. В категории до 65 килограммов Тереня боролась с россиянкой Ханум Велиевой. Наша спортсменка одержала уверенную победу со счетом 7:3 и стала победительницей соревнований. 

В финале в весовой категории до 50 килограммов Наталья Варакина противостояла действующей чемпионке мира Вон Мьен-Гьен из КНДР. Силы были неравны. Наталья уступила фаворитке турнира со счетом 1:5 и стала серебряным призером Кубка Ярыгина. В весе до 57 килограммов в поединке за третье место наш Арыйан Тютрин одолел турка Мухамета Каравуса со счетом 8:7 и завоевал бронзу.

# Борьба

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