Белорусские вольники принимают участие в Кубке Ярыгина

В Красноярске проходит традиционный международный турнир по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина с участием белорусских спортсменов. Всего в стартах соревнуются атлеты из 20 держав, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня за золото сражались две представительницы нашей страны – Ксения Тереня и Наталья Варакина. В категории до 65 килограммов Тереня боролась с россиянкой Ханум Велиевой. Наша спортсменка одержала уверенную победу со счетом 7:3 и стала победительницей соревнований.

В финале в весовой категории до 50 килограммов Наталья Варакина противостояла действующей чемпионке мира Вон Мьен-Гьен из КНДР. Силы были неравны. Наталья уступила фаворитке турнира со счетом 1:5 и стала серебряным призером Кубка Ярыгина. В весе до 57 килограммов в поединке за третье место наш Арыйан Тютрин одолел турка Мухамета Каравуса со счетом 8:7 и завоевал бронзу.