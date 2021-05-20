Как будет развиваться Минск? Подводим итоги совещания во Дворце Независимости

Новости Беларуси. 20 мая Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание. Речь шла о перспективах развития Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи. Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.

Подробности разговора у корреспондента Юлии Бешановой. Совещание во Дворце Независимости сегодня прошло в расширенном формате. За одним столом – мэр, помощник Президента и оба уполномоченных по Минску, а также главы администраций города.

Решение пригласить на разговор более широкий состав участников Президент принял буквально накануне вечером. Изначально планировалось, что вопросы развития обсудят кулуарно. Но столица – город с особым статусом: политический, экономический, культурный центр страны, важнейший транспортный узел. Здесь проживает пятая часть населения Беларуси, поэтому и события разворачиваются на повышенных скоростях.

Александр Лукашенко: время и ситуация, которые складываются вокруг нас, не дают нам оснований для расслабления На повестке – социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития столицы.

Те, кто давно работает с Президентом, прекрасно знают: все требования можно подвести под один знаменатель – ко всему относиться как хозяин. О проблеме городских долгостроев сказано немало. А воз – в этом случае «памятники бесхозяйственности и безответственности» – и ныне портит вид центра Минска. Срок для решения проблемы – 1 августа.

Александр Лукашенко о долгостроях: «Это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть?» И еще одно требование Президента – впредь не допускать таких ситуаций и разработать механизм, который позволит вовремя купировать возникшие проблемы.

Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами» Принцип белорусской модели власти – тесное взаимодействие чиновников всех уровней с людьми. Отсюда и еще одна тема для обсуждения – подготовлен проект указа, который должен усовершенствовать систему местного самоуправления. Задача – больше привлекать людей к улучшению жизни в общем доме.