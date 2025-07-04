Их династия работает путейцами 348 лет! История семьи железнодорожников

Не изменяя профессиональному выбору на протяжении 348 лет. Семью Ширченко из Лунинца уже в 4 поколениях объединяет одно общее дело на благо страны – железная дорога. Трудовой стаж на всех – три с половиной столетия – вобрал в себя колоссальную мудрость жизни. Начало династии заложил прадед, который в 1917 пришел служить на полесские железные дороги, а в 1941-м расплатился жизнью за свои советские убеждения. 5 сыновей продолжили дело отца. От монтеров и путевых обходчиков дослужились до бригадиров, дорожных мастеров и начальника участка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дорога повела за собой 13 представителей династии и научила главному – ценить мир, оберегать память семьи и всегда выбирать независимость.

Эти стены хранят не одно поколение путейцев этой семьи – дом достраивался с появлением каждого нового. Куда ни посмотри – по-другому и быть не могло – из любой точки открывается вид на железную дорогу, поезда на которой сменяют друг друга каждые 20 минут.

Николай Ширченко, обладатель нагрудного знака «Отличник Белорусской железной дороги» и звания «Почетный железнодорожник».

Основателем нашей династии является наш дедушка. В 17 лет пошел на железную дорогу. Работал на Калинковичской станции пути. Жили рядом моста, река Случ – рядом с границей России и Польши в 1939 году. Выполнял правительственные задания, было нелегко, рядом пограничная застава, и он за поимку лазутчика (есть описание в Книге памяти Гомельской области) получил орден Ленина. А почетного железнодорожника получил годом ранее.