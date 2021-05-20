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Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»

20 мая 2021 18:27
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Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи.

Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.
Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»-1

Одно из требований – впредь не допускать таких ситуаций и разработать механизм, который позволит вовремя купировать возникшие проблемы.

Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»-4

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершенными объектами, и таких в городе проблемных у нас их 18. В этом проекте указа подготовлены конкретные предложения для разрешения ситуации в целом, комплексно по таким объектам. Эта работа по изъятию участков, для того чтобы затем уже на этих площадках можно было реализовывать другие инвестпроекты.

Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»-7

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# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Юлия Бешанова # Фотофакт

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