Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»

Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи.
Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.
Одно из требований – впредь не допускать таких ситуаций и разработать механизм, который позволит вовремя купировать возникшие проблемы.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершенными объектами, и таких в городе проблемных у нас их 18. В этом проекте указа подготовлены конкретные предложения для разрешения ситуации в целом, комплексно по таким объектам. Эта работа по изъятию участков, для того чтобы затем уже на этих площадках можно было реализовывать другие инвестпроекты.