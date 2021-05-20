Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершенными объектами, и таких в городе проблемных у нас их 18. В этом проекте указа подготовлены конкретные предложения для разрешения ситуации в целом, комплексно по таким объектам. Эта работа по изъятию участков, для того чтобы затем уже на этих площадках можно было реализовывать другие инвестпроекты.