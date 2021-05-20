Александр Лукашенко о долгостроях: «Это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть?»

Новости Беларуси. На совещании, которое 20 мая во Дворце Независимости провел Александр Лукашенко, речь шла о перспективах развития Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства расширил состав участников встречи.

Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что не всегда руководство города опережает и даже вовремя реагирует на запросы жителей. Президент напомнил о недопустимости еще большей застройки столицы, в то время как допустимая планка в два миллиона жителей в Минске уже взята. Кроме того, глава государства поинтересовался и судьбой долгостроев, которые не первый год портят облик столицы. Александр Лукашенко: «Нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы же поймите, что возникнет проблема с рабочей силой»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы наконец-то услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же на коленях ползали, просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание? Навскидку по иранскому проекту, или чей там проект? Это по проспекту Независимости. Это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть? А также о рациональном использовании земель, эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает Комитет госконтроля, здесь не все гладко, далеко негладко. Я хотел бы, чтобы наш разговор сегодня был откровенным, честным и принципиальным. И, самое главное, эффективным, чтобы после сегодняшней встречи от этого был серьезный результат.