Девять дней шли ради цели! Десятки тысяч верующих прибыли в Будслав, чтобы поклониться святыне
Место силы и притяжения людей со всего мира. Небольшой Будслав в Мядельском районе по многолетней традиции на несколько июльских дней стал центром паломничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 25 тысяч верующих и представители духовенства прибыли сюда, чтобы поклониться одной из главных католических святынь Беларуси – Будславской Чудотворной иконе Божьей Матери.
Традиция, которая объединяет, а нашу веру делает сильнее. Репортаж Екатерины Ковальчук.
Ежегодно летом пилигримы со всей Беларуси устремляются к святыне. Первыми вышли католики из Лиды и Барановичей – они в пути с 26 июня. В небольшой агрогородок Мядельского района сегодня прибыли десятки тысяч верующих. Паломники шли пешком, ехали на велосипедах, на машинах, автобусах, но цель у всех одна – поклониться чудотворному лику иконы Будславской Матери Божьей. Традиция живет уже более четырех веков. Для многих это глубокое духовное единение. А образ – один из самых почитаемых у католиков.
У меня был большой перерыв, 12 лет, я ходила раньше с разными приходами, сейчас вообще живу в России, в Сочи. А сама родом из Беларуси. Вернулась сюда, чтобы поблагодарить Матерь Божью за все дары, что дала мне в этой жизни.
Мы вышли из Росицы, шли 8 дней, 210 километров. Вышло, наверное, человек 25, пришло человек 50. Добавлялись постепенно.
Илья Гесть с двумя дочками к паломническому маршруту присоединились в Минске. 40 километров пешком и ночь в палатке – для них такой опыт первый. Но даже непростой путь становится посильным, когда его преодолевают вместе с семьей, с молитвой и верой в сердце.
Стефания Гесть:
Мне понравилось, было тяжело, ноги болели, но потом уже нормально.
Праздник проходит на территории Будславского костела – это не только святыня, но и архитектурная жемчужина Беларуси, включенная в список историко-культурных ценностей. Здесь находится Чудотворная икона Божьей Матери. В современной Беларуси большие организованные паломничества к образу совершаются с 1992 года.
Приехали мы из Саратова. До дрожи, до слез. Мы когда зашли в храм, такие эмоции. Люди замечательные, приняли нас очень хорошо.
В этом году главная тема феста «Божье милосердие – уповаем на тебя». Эти слова звучат в молитвах, песнопениях и проповедях, напоминая каждому о главном – безграничной любви и милости. Ежегодно в дни проведения феста агрогородок превращается в крупнейший паломнический центр, где собираются люди всех христианских конфессий.
Летний католический праздник в честь иконы Матери Божьей – достояние нации. Будславский фест включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Когда под сводами базилики звучат молитвы на десятках языках, становится ясно: традиция, пережившая войны и гонения, сегодня сильна как никогда. А в 23:30 верующие пройдут процессией с копией иконы Матери Божьей Будславской. Ровно в полночь состоится богослужение. Однако главная молитва запланирована завтра в 11:30, на ней Иосиф Станевский проведет Акт посвящения Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.
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