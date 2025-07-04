Девять дней шли ради цели! Десятки тысяч верующих прибыли в Будслав, чтобы поклониться святыне

Место силы и притяжения людей со всего мира. Небольшой Будслав в Мядельском районе по многолетней традиции на несколько июльских дней стал центром паломничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 25 тысяч верующих и представители духовенства прибыли сюда, чтобы поклониться одной из главных католических святынь Беларуси – Будславской Чудотворной иконе Божьей Матери. Традиция, которая объединяет, а нашу веру делает сильнее. Репортаж Екатерины Ковальчук.

Ежегодно летом пилигримы со всей Беларуси устремляются к святыне. Первыми вышли католики из Лиды и Барановичей – они в пути с 26 июня. В небольшой агрогородок Мядельского района сегодня прибыли десятки тысяч верующих. Паломники шли пешком, ехали на велосипедах, на машинах, автобусах, но цель у всех одна – поклониться чудотворному лику иконы Будславской Матери Божьей. Традиция живет уже более четырех веков. Для многих это глубокое духовное единение. А образ – один из самых почитаемых у католиков.

У меня был большой перерыв, 12 лет, я ходила раньше с разными приходами, сейчас вообще живу в России, в Сочи. А сама родом из Беларуси. Вернулась сюда, чтобы поблагодарить Матерь Божью за все дары, что дала мне в этой жизни.

Мы вышли из Росицы, шли 8 дней, 210 километров. Вышло, наверное, человек 25, пришло человек 50. Добавлялись постепенно.

Илья Гесть с двумя дочками к паломническому маршруту присоединились в Минске. 40 километров пешком и ночь в палатке – для них такой опыт первый. Но даже непростой путь становится посильным, когда его преодолевают вместе с семьей, с молитвой и верой в сердце.

Стефания Гесть:

Мне понравилось, было тяжело, ноги болели, но потом уже нормально. Праздник проходит на территории Будславского костела – это не только святыня, но и архитектурная жемчужина Беларуси, включенная в список историко-культурных ценностей. Здесь находится Чудотворная икона Божьей Матери. В современной Беларуси большие организованные паломничества к образу совершаются с 1992 года.