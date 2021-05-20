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Александр Лукашенко – мэру Минска и председателям администраций: у вас нет не ваших предприятий

20 мая 2021 17:13
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Новости Беларуси. 20 мая Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание. Речь шла о перспективах развития Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – мэру Минска и председателям администраций: у вас нет не ваших предприятий-1

Владимир Кухарев в роли столичного градоначальника с сентября. Александр Лукашенко подчеркнул: в современных условиях срок уже немалый, поэтому и спрос без поблажек. 

Александр Лукашенко: «Нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы же поймите, что возникнет проблема с рабочей силой»

Успехи есть, но Президент требует заострить внимание на тонких местах. Глава государства уверен: столичные власти не должны отстраняться от участия в жизни крупных промышленных предприятий.

Александр Лукашенко – мэру Минска и председателям администраций: у вас нет не ваших предприятий-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали, и главы администраций, и председатель горисполкома: у вас нет не ваших предприятий, чужих предприятий нет. Если кто-то мыслит, что МТЗ, МАЗ и прочие крупные предприятия республиканского подчинения – это не ваши, а министра или правительства, вы заблуждаетесь. Все, что в вашем районе, все, что на территории города – при назначении я мэру города говорил – это ваше. Там работают минчане. Поэтому  вы должны были найти способ координации своей работы с республиканскими органами управления по этим и другим предприятиям.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Юлия Бешанова # Фотофакт

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