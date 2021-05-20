Александр Лукашенко – мэру Минска и председателям администраций: у вас нет не ваших предприятий

Новости Беларуси. 20 мая Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание. Речь шла о перспективах развития Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев в роли столичного градоначальника с сентября. Александр Лукашенко подчеркнул: в современных условиях срок уже немалый, поэтому и спрос без поблажек.

Александр Лукашенко: «Нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы же поймите, что возникнет проблема с рабочей силой»

Успехи есть, но Президент требует заострить внимание на тонких местах. Глава государства уверен: столичные власти не должны отстраняться от участия в жизни крупных промышленных предприятий.