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Владимир Кухарев: «Экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет»

20 мая 2021 18:14
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Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи.

Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.
Владимир Кухарев: «Экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет»-1

На повестке – социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития Минска.

Александр Лукашенко – уже привычно – существующие вопросы разбивает на отдельные блоки. Так понятнее, где есть успехи, а какие сферы необходимо подтянуть. В основе благополучия – экономика. Столица демонстрируют уверенный рост: валовой региональный продукт в плюсе на 1,5 %, средняя зарплата добралась до отметки в 2 000 рублей.

Владимир Кухарев: «Экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет»-4

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Сегодня экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет. Мы обеспечили выполнение трех из четырех показателей. Довольно высокими темпами развивается внешнеэкономическая деятельность. Экспорт товаров за четыре месяца составил 139 %, экспорт услуг – 105,9 %. Обеспечено выполнение заданий по рентабельности, по выручке.

Владимир Кухарев: «Экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет»-7

Владимир Кухарев в роли столичного градоначальника с сентября. Но Александр Лукашенко подчеркивает: в современных условиях срок уже немалый. Поэтому и спрос без поблажек. Успехи есть, но Президент требует заострить внимание на тонких местах. Глава государства уверен: столичные власти не должны отстраняться от участия в жизни крупных промышленных предприятий.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Юлия Бешанова # Фотофакт

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