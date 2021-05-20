Владимир Кухарев: «Экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет»
Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи.
Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.
На повестке – социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития Минска.
Александр Лукашенко – уже привычно – существующие вопросы разбивает на отдельные блоки. Так понятнее, где есть успехи, а какие сферы необходимо подтянуть. В основе благополучия – экономика. Столица демонстрируют уверенный рост: валовой региональный продукт в плюсе на 1,5 %, средняя зарплата добралась до отметки в 2 000 рублей.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Сегодня экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет. Мы обеспечили выполнение трех из четырех показателей. Довольно высокими темпами развивается внешнеэкономическая деятельность. Экспорт товаров за четыре месяца составил 139 %, экспорт услуг – 105,9 %. Обеспечено выполнение заданий по рентабельности, по выручке.
Владимир Кухарев в роли столичного градоначальника с сентября. Но Александр Лукашенко подчеркивает: в современных условиях срок уже немалый. Поэтому и спрос без поблажек. Успехи есть, но Президент требует заострить внимание на тонких местах. Глава государства уверен: столичные власти не должны отстраняться от участия в жизни крупных промышленных предприятий.
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