Владимир Кухарев: «Экономика Минска функционирует в рабочем режиме, проблемных вопросов нет»

Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи. Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.

На повестке – социально-экономическое развитие, общественно-политическая обстановка, реализация важнейших инвестпроектов и перспективы развития Минска. Александр Лукашенко – уже привычно – существующие вопросы разбивает на отдельные блоки. Так понятнее, где есть успехи, а какие сферы необходимо подтянуть. В основе благополучия – экономика. Столица демонстрируют уверенный рост: валовой региональный продукт в плюсе на 1,5 %, средняя зарплата добралась до отметки в 2 000 рублей.