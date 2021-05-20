Александр Лукашенко: «Нельзя наплевательски относиться к тем местам и к тем мероприятиям, куда мы приглашаем большое количество людей»
Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка: глава государства расширил состав участников встречи.
Президент пригласил на нее и глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.
Принцип белорусской модели власти – тесное взаимодействие чиновников всех уровней с людьми. Отсюда и еще одна тема для обсуждения – подготовлен проект указа, который должен усовершенствовать систему местного самоуправления. Задача – больше привлекать людей к улучшению жизни в общем доме.
Александр Лукашенко о долгостроях: «Это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть?»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что людей волнует больше всего? Что мы можем предпринять, чтобы не давать почвы для того, чтобы в очередной раз раскачивать ситуацию в стране? Это немаловажный вопрос.
Прошли длинные выходные, впереди лето и множество массовых мероприятий. Мероприятия массовые – это хорошо, только их проводить надо не для того, чтобы отметить, что мы вот провели. Любые мероприятия должны быть продуманы, если хотите иметь основу идеологическую определенную. Но самое главное в этих мероприятиях – как организована работа служб: от коммунальных до сервисных и тех, кто обеспечивает общественную безопасность. Нельзя наплевательски относиться к тем местам и к тем мероприятиям, куда мы приглашаем большое количество людей.
И еще одно предложение, которое поддержал Президент, – в Минске возле Кафедрального собора в скором времени установят памятник митрополиту Филарету. Память – это то, что объединяет и не позволяет людям забыть о том, что белорусы – единый народ, живущий в общем доме.
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