Александр Лукашенко: «Нельзя наплевательски относиться к тем местам и к тем мероприятиям, куда мы приглашаем большое количество людей»

Принцип белорусской модели власти – тесное взаимодействие чиновников всех уровней с людьми. Отсюда и еще одна тема для обсуждения – подготовлен проект указа, который должен усовершенствовать систему местного самоуправления. Задача – больше привлекать людей к улучшению жизни в общем доме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что людей волнует больше всего? Что мы можем предпринять, чтобы не давать почвы для того, чтобы в очередной раз раскачивать ситуацию в стране? Это немаловажный вопрос.

Прошли длинные выходные, впереди лето и множество массовых мероприятий. Мероприятия массовые – это хорошо, только их проводить надо не для того, чтобы отметить, что мы вот провели. Любые мероприятия должны быть продуманы, если хотите иметь основу идеологическую определенную. Но самое главное в этих мероприятиях – как организована работа служб: от коммунальных до сервисных и тех, кто обеспечивает общественную безопасность. Нельзя наплевательски относиться к тем местам и к тем мероприятиям, куда мы приглашаем большое количество людей.