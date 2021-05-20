Александр Лукашенко: «Нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы же поймите, что возникнет проблема с рабочей силой»

Что до основной темы совещания – перспектив развития столицы – Александр Лукашенко обратил внимание на то, что не всегда руководство города опережает и даже вовремя реагирует на запросы жителей. Кроме того, Президент напомнил о недопустимости еще большей застройки столицы, в то время как допустимая планка в 2 миллиона жителей в Минске уже взята. К слову, состав участников совещания был шире, чем планировали. Президент пригласил и глав районов столицы, ведь непосредственно им придется выполнять поручения на местах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить, и особенно для минчан сейчас. Вы видите, что у нас уже появились пробки на дорогах, но вы не видите, какую загазованность они создают в Минске – только пробки, не говоря уже о других факторах, в том числе предприятиях. Поэтому нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы же поймите, что возникнет проблема с рабочей силой – куда ее девать. Это значит, опять будем строить здесь предприятия, это опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России, Москвы. Минск растет в численности, а число занятых в экономике снижается. К чему приводят такие ножницы, вам абсолютно должно быть известно, да и известно.

Второй вопрос касается общественно-политической ситуации в городе и настроения граждан. Что людей волнует больше всего? Что мы можем предпринять, чтобы не давать почвы для того, чтобы в очередной раз раскачивать ситуацию в стране?