Дзермант: наш День Независимости – это показатель верности своим принципам и настоящим ценностям

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Беларусь отмечает День Независимости. И каждый раз 3 июля хочется задуматься о смыслах этого праздника, о том, что должны мы понимать о нем из прошлого, из настоящего и будущего.
Начнем с прошлого. День Независимости Республики Беларусь, приуроченный к дате освобождения столицы Белорусской ССР, – дата для постсоветского пространства уникальная, потому что мы единственная страна в его рамках, которая связывает свою современную независимость с советскими смыслами. Красная армия освободила нашу столицу от немецко-фашистских захватчиков, и именно так мы завоевали свое право на жизнь, свободу и развитие.
То есть изначально в основании современной белорусской государственности заложена память о борьбе с величайшим в истории человечества злом, ее жертвах и победе над ним. Этот праздник не связан с отделением от могучей державы – Советского Союза, частью которого мы были, но в рамках которого мы и смогли получить и отстоять свою государственность в форме республики.
Поэтому наш День Независимости – это показатель честности и верности своим принципам и настоящим ценностям, которым соответствуют и другие важнейшие государственные символы – флаг, герб и гимн. У нас в этом смысле нет никакой эклектики, разрывающей единство и внутреннюю логику государства. Кстати, согласно Директиве № 12 «О реализации основ идеологии белорусского государства», Республика Беларусь является правопреемницей БССР.
Кто-то может сказать – белорусского национального государства не было ранее 1917 года, оно очень молодое, у него нет исторической укорененности, с намеком, что, мол, оно может исчезнуть в ближайшей перспективе. Отвечу словами Президента: раньше не было, а теперь есть.
Подробности в видео.