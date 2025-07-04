Дзермант: наш День Независимости – это показатель верности своим принципам и настоящим ценностям

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Беларусь отмечает День Независимости. И каждый раз 3 июля хочется задуматься о смыслах этого праздника, о том, что должны мы понимать о нем из прошлого, из настоящего и будущего.

Начнем с прошлого. День Независимости Республики Беларусь, приуроченный к дате освобождения столицы Белорусской ССР, – дата для постсоветского пространства уникальная, потому что мы единственная страна в его рамках, которая связывает свою современную независимость с советскими смыслами. Красная армия освободила нашу столицу от немецко-фашистских захватчиков, и именно так мы завоевали свое право на жизнь, свободу и развитие.

То есть изначально в основании современной белорусской государственности заложена память о борьбе с величайшим в истории человечества злом, ее жертвах и победе над ним. Этот праздник не связан с отделением от могучей державы – Советского Союза, частью которого мы были, но в рамках которого мы и смогли получить и отстоять свою государственность в форме республики.