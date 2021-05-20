Александр Лукашенко: время и ситуация, которые складываются вокруг нас, не дают нам оснований для расслабления

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пригласил вас, потому что мое отношение к столице и организации управления ею традиционно несколько отличается от подходов к другим городам и районам страны. Все процессы в Минске протекают намного быстрее. Да и чувствуются они острее, чем где бы то ни было. Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. Но, если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать эти моменты. Должен сказать откровенно, я пока не вижу по всем направлениям этого предупреждения неблагоприятных моментов. Еще раз подчеркиваю: время и ситуация, которые складываются вокруг нас прежде всего, не дают нам оснований для расслабления. Особенно в Минске. Что там особенно – только в Минске!

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