Александр Лукашенко: время и ситуация, которые складываются вокруг нас, не дают нам оснований для расслабления

Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития Минска: социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание. Речь шла о перспективах развития Минска: социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совещание прошло в расширенном формате. За одним столом мэр, помощник Президента и оба уполномоченных по Минску, а также главы администраций города. Решение пригласить на разговор более широкий состав участников Президент принял буквально накануне вечером. Изначально планировалось, что вопросы развития обсудят кулуарно. Но столица – город с особым статусом: политический, экономический, культурный центр страны, важнейший транспортный узел. Здесь проживает пятая часть населения Беларуси. Поэтому и события здесь разворачиваются на повышенных скоростях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пригласил вас, потому что мое отношение к столице и организации управления ею традиционно несколько отличается от подходов к другим городам и районам страны. Все процессы в Минске протекают намного быстрее. Да и чувствуются они острее, чем где бы то ни было. Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. Но, если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать эти моменты. Должен сказать откровенно, я пока не вижу по всем направлениям этого предупреждения неблагоприятных моментов. Еще раз подчеркиваю: время и ситуация, которые складываются вокруг нас прежде всего, не дают нам оснований для расслабления. Особенно в Минске. Что там особенно – только в Минске!
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