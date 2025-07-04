Немцы не хотят собирать тревожные чемоданчики по просьбе властей, потому что не верят в угрозу с востока

В Германии, вероятно, совсем не до мигрантов и польских инициатив. Здесь готовятся к худшему. Правительство вновь призывает немцев собирать тревожные чемоданчики на случай диверсии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако на этот раз страх российской угрозы, подогреваемый властями, кажется, не находит отклика в сердцах граждан.