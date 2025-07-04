В Германии, вероятно, совсем не до мигрантов и польских инициатив. Здесь готовятся к худшему. Правительство вновь призывает немцев собирать тревожные чемоданчики на случай диверсии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако на этот раз страх российской угрозы, подогреваемый властями, кажется, не находит отклика в сердцах граждан.
Рекомендации военно-врачебной комиссии и вовсе кажутся немцам непосильными. Запастись едой и водой минимум на 10 дней – задача со звездочкой. Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что немцы не воспринимают слова властей всерьез. Половина опрошенных не запасает воду, у 36 % нет еды «на черный день», и лишь 14 % респондентов заявили, что они собрали рюкзак с медикаментами и предметами первой необходимости.
Тем временем власти бьют тревогу, заявляя, что мирные десятилетия прошли, и призывают к бдительности. При этом сами не замечают, как создают опасные прецеденты, ежемесячно наращивая военное присутствие у восточных границ Евросоюза.