Как белорусская молодёжь помогает детям Донбасса? Ответил Александр Лукьянов

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим годовщину убийства Дмитрия Федосюка, ход мобилизации в России, а также затронем тему молодежной политики. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Чермен Кобесов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Союз молодежи одной из основных задач считает работу с молодыми людьми. Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы поддержать тех молодых людей, детей, которые в неимоверных условиях оказались на протяжении последних 8 лет. Этап их становления практически был лишен полноценного детства. Сегодня по приглашению нашего Президента, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, они уже во второй раз только за это полугодие приехали, 360 молодых ребят из различных населенных пунктов Луганска, Донецка, Макеевки, Лисичанска. Приехали сюда к нам, в Беларусь, чтобы получить хотя бы несколько недель безопасности, комфорта, оздоровиться, подружиться с белорусскими молодыми людьми.

Здесь хочется отметить, что мы также благодарны Фонду Алексея Константиновича Талая, ему лично за то, что мы вместе здесь работаем в этом направлении. Иван Иванович Головатый, руководитель «Беларуськалия» – это тоже тот пример, когда семьи шахтеров помогают дружественным семьям шахтеров из Донбасса. Это единство нашего государства, нашей страны, наших народов.

И тут еще важно отметить, что за последний год возросшее взаимодействие с Россией, с дружественной нам организацией «Молодая гвардия Единой России» помогло нам на протяжении практически всего передвижения ребят как на территории Донбасса, так и на территории России, Беларуси обеспечить необходимым продовольствием, питанием, бутилированной водой, средствами гигиены, медикаментами, SIM-картами. И это важно, когда буквально 24/7, общаясь по телефону, в мессенджерах, мы обеспечиваем практически в каждом населенном пункте, последний был в Брянске, буквально в субботу вечером за полсуток до прибытия в Минск, ребятам очередная гуманитарная помощь была доставлена. Мы видим практический результат работы молодежных организаций. Таков, какой он и должен быть.

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