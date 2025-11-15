Стабилизационные фонды в Беларуси формируются до 15 ноября

В Беларуси завершается формирование стабилизационных фондов. В Минске с этой задачей уже справились. 43 тысячи тонн картофеля, свеклы, моркови, лука и капусты, а также яблок составляют столичные запасы на зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из хранилищ их будут поставлять в торговые сети и на кухни больниц, школ, детских садов и социальных учреждений. Для гарантированной сохранности овощей и фруктов созданы специальные условия. К их товарному виду в этом году также особые требования. Мелкий картофель потребителю точно не попадет.

Ирина Мурончик, начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В целях повышения качества и удовлетворения потребителей внесены изменения в этом году. Внесены изменения в ГОСТ по картофелю, например. Ранее минимальный размер, поставляемый в рамках государственного заказа, был 35 мм. Сейчас это не менее 45 мм.

Как отмечают в Минсельхозпроде, внутренний рынок картофелем обеспечен с избытком. Только в крупных сельхозпредприятиях его накопали на 125 тысяч тонн больше, чем в 2024 году, и в стабфонды заложено почти 59 тонн. Этот объем сформирован с учетом потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы.