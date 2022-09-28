Гусаков о новом аппарате дистанционного зондирования Земли: «Мы должны работать над лучшим в мире»

Новости Беларуси. Будущее «союзной» науки, развитие технологий и космические возможности во всех смыслах – эти темы 28 сентября обсуждали в Москве во время экспертно-медийного форума. Страны в ближайшее время намерены утвердить новую программу в области космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Предполагается, что мы его должны подготовить к запуску в 2028 году. Но я думаю, что мы выйдем даже не только на 0,35, поскольку в мире уже есть такие достижения. Мы должны работать над лучшим в мире.