Гусаков о новом аппарате дистанционного зондирования Земли: «Мы должны работать над лучшим в мире»
Новости Беларуси. Будущее «союзной» науки, развитие технологий и космические возможности во всех смыслах – эти темы 28 сентября обсуждали в Москве во время экспертно-медийного форума. Страны в ближайшее время намерены утвердить новую программу в области космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас ведется работа над созданием нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения 0,35 метра.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Предполагается, что мы его должны подготовить к запуску в 2028 году. Но я думаю, что мы выйдем даже не только на 0,35, поскольку в мире уже есть такие достижения. Мы должны работать над лучшим в мире.
Первым космонавтом суверенной Беларуси скорее всего станет девушка. Подробности.