«Инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека». Почему южные народы хорошо относятся к Лукашенко?

Григорий Азаренок, СТВ: Никогда, что был в Донецке, что был на освобожденной территории Украины, где-то в России никогда вообще… А вот в Москве встречалось среди журналистов, среди этой элитки, тусовки встречалось. Не любят они Президента, пытаются шпильку всегда вставить. А вот героические люди, простые, они всегда самые лучшие слова о нашем Президенте говорят.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Хочется дополнить, что люди, как раз абхазы, дагестанцы, чеченцы, Кавказ весь, арабы, мусульмане во многом и люди этих южных народов еще инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека. И перед этой силой они всегда испытывают глубокое уважение. Наш Президент такой силой обладает. И они прекрасно знают, как он себя проявлял не раз в истории нашей страны. Мне кажется, это последовательно, справедливо, и авторитет нашего Президента у этих народов накладывает положительный имидж для всего нашего государства.

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