«Инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека». Почему южные народы хорошо относятся к Лукашенко?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим годовщину убийства Дмитрия Федосюка, ход мобилизации в России, а также затронем тему молодежной политики. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Чермен Кобесов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Никогда, что был в Донецке, что был на освобожденной территории Украины, где-то в России никогда вообще… А вот в Москве встречалось среди журналистов, среди этой элитки, тусовки встречалось. Не любят они Президента, пытаются шпильку всегда вставить. А вот героические люди, простые, они всегда самые лучшие слова о нашем Президенте говорят.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Хочется дополнить, что люди, как раз абхазы, дагестанцы, чеченцы, Кавказ весь, арабы, мусульмане во многом и люди этих южных народов еще инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека. И перед этой силой они всегда испытывают глубокое уважение. Наш Президент такой силой обладает. И они прекрасно знают, как он себя проявлял не раз в истории нашей страны. Мне кажется, это последовательно, справедливо, и авторитет нашего Президента у этих народов накладывает положительный имидж для всего нашего государства.
Читайте также:
Азаренок про Милану Хаметову: а если ей через 5-7 лет дяди из США занесут денежку и она позовет бурыць муры?
Чермен Кобесов: жители ЛНР и ДНР вправе сами выбирать, к кому присоединяться, где и как жить
«Адское пламя ему гарантировано». Азаренок рассказал, что ждет Зеленского