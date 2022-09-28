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«Инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека». Почему южные народы хорошо относятся к Лукашенко?

28 сентября 2022 18:15
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим годовщину убийства Дмитрия Федосюка, ход мобилизации в России, а также затронем тему молодежной политики. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Чермен Кобесов.

«Инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека». Почему южные народы хорошо относятся к Лукашенко?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Никогда, что был в Донецке, что был на освобожденной территории Украины, где-то в России никогда вообще… А вот в Москве встречалось среди журналистов, среди этой элитки, тусовки встречалось. Не любят они Президента, пытаются шпильку всегда вставить. А вот героические люди, простые, они всегда самые лучшие слова о нашем Президенте говорят.

«Инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека». Почему южные народы хорошо относятся к Лукашенко?-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Хочется дополнить, что люди, как раз абхазы, дагестанцы, чеченцы, Кавказ весь, арабы, мусульмане во многом и люди этих южных народов еще инстинктивно и глубоко чувствуют силу человека. И перед этой силой они всегда испытывают глубокое уважение. Наш Президент такой силой обладает. И они прекрасно знают, как он себя проявлял не раз в истории нашей страны. Мне кажется, это последовательно, справедливо, и авторитет нашего Президента у этих народов накладывает положительный имидж для всего нашего государства.

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# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукьянов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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